瑞士酒店业创下冬季留宿纪录

瑞士酒店业刚度过一个创纪录的冬季。 Keystone-SDA

刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。

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据瑞士联邦统计局(FSO)周四(6月5日)发布的数据，这一新纪录比前一季增长了2.8%，即增加47.9万留宿夜数。

游客数量在各月之间波动不一，2月出现唯一的下滑(减少2.8%)，而3月则微增0.3%，12月更跃升7.0%。

本地游客贡献了930万留宿夜数，也刷新了历史纪录；而来自国外的920万留宿夜数则创下17年来的最佳表现。

尽管山区目的地的增长有限，苏黎世(+5.4%)、巴塞尔(+9.9%)和日内瓦(+4.2%)等城市地区的表现则更为活跃。

仅在4月，酒店留宿夜数就增加了4.4%，达到290万。