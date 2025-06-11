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瑞士酒店业创下冬季留宿纪录

瑞士酒店业刚度过一个创纪录的冬季。
瑞士酒店业刚度过一个创纪录的冬季。 Keystone-SDA

刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。

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据瑞士联邦统计局(FSO)周四(6月5日)发布的数据，这一新纪录比前一季增长了2.8%，即增加47.9万留宿夜数。

游客数量在各月之间波动不一，2月出现唯一的下滑(减少2.8%)，而3月则微增0.3%，12月更跃升7.0%。

本地游客贡献了930万留宿夜数，也刷新了历史纪录；而来自国外的920万留宿夜数则创下17年来的最佳表现。

尽管山区目的地的增长有限，苏黎世(+5.4%)、巴塞尔(+9.9%)和日内瓦(+4.2%)等城市地区的表现则更为活跃。

仅在4月，酒店留宿夜数就增加了4.4%，达到290万。

苏黎世是瑞士最大城市和金融与艺术之都，融合了传统与现代，是短途城市游的理想选择。其中老城区(Altstadt)拥有中世纪街巷，古朴宁静，适合漫步购物；林登霍夫山丘(Lindenhof)是该市高点，可俯瞰老城和利马特河；圣母大教堂(Fraumünster)则因马尔克·夏加尔(Chagall)的彩绘玻璃而闻名；游客还可在苏黎世湖边漫步、乘游船观光；该市的美术馆(Kunsthaus Zurich)收藏了大量瑞士和欧洲名家画作(霍德勒、贾科梅蒂等)。

巴塞尔位于瑞、德、法三国交界处，是瑞士的文化重镇，艺术氛围浓厚。该市老城区内的大教堂(Basler Münster)为哥特式建筑，游客可登塔俯瞰莱茵河；艺术博物馆(Kunstmuseum Basel)内收藏了不少世界级艺术藏品(雷诺阿、毕加索、霍德勒等)；爱好徒步的人则可以前往三国交界碑(Dreiländereck)拍照打卡。

日内瓦是座国际都市，也是联合国欧洲总部所在地，以湖光山色与多语文化闻名。联合国万国宫(Palais des Nations)可预约参观，以了解国际组织的运作；改教家加尔文曾在老城区圣皮埃尔大教堂(Cathédrale St. Pierre)讲道，旅游可以登上钟楼俯瞰全城；这里还有国际红十字博物馆(Musée de la Croix-Rouge)供游客参观。

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