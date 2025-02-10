越来越多瑞士人坦诚并无宗教信仰

不属于任何宗教团体的瑞士人越来越多。 Keystone-SDA

多年来，瑞士教会信徒不断流失。无宗教信仰者一直是瑞士信仰调查中占比最多的人群。这一比例在2023年继续攀升，从2022年的34%上升到36%。

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根据2024年初瑞士联邦统计局的数据，2022年，无宗教信仰人士占比(34%)首次超过了天主教徒(32%)。在巴塞尔州和纳沙泰尔州，无宗教信仰者甚至占到人口大多数。他们平均年龄较轻，占25至34岁人口的42%。

最新联邦统计局的数据显示，天主教徒的比例从32%下降到31%。瑞士福音派归正教会(national Evangelical Reformed Church)教徒则从21%降至19%。

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无论信奉何种宗教，每年参加1到5次集体宗教仪式的受访者中，87%都是为了出席婚礼或葬礼等社会活动。

儿童方面，15岁以下无宗教信仰者在2019年占比近三分之一；2014年时，该比例为四分之一。同期，归属新教的儿童占比从23.1%降至19%。

其他宗教信仰占比在2014年到2019年间变化不显著。