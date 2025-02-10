越来越多瑞士人坦诚并无宗教信仰

多年来，瑞士教会信徒不断流失。无宗教信仰者一直是瑞士信仰调查中占比最多的人群。这一比例在2023年继续攀升，从2022年的34%上升到36%。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
根据2024年初瑞士联邦统计局的数据，2022年，无宗教信仰人士占比(34%)首次超过了天主教徒(32%)。在巴塞尔州和纳沙泰尔州，无宗教信仰者甚至占到人口大多数。他们平均年龄较轻，占25至34岁人口的42%。
最新联邦统计局的数据显示，天主教徒的比例从32%下降到31%。瑞士福音派归正教会(national Evangelical Reformed Church)教徒则从21%降至19%。
相关内容
相关内容
将近一半的瑞士人不信上帝
此内容发布于
社会在发展，宗教对人的影响似乎在下降，50年前，瑞士人几乎人人新教。然而多年来，瑞士教会的规模一再萎缩。一项由瑞士广播电视集团SRG 委托进行的民意调查显示，宗教在当今瑞士人心目中的重要性变得微乎其微，一半以上的受访者表示他们根本不信上帝。
更多阅览 将近一半的瑞士人不信上帝
无论信奉何种宗教，每年参加1到5次集体宗教仪式的受访者中，87%都是为了出席婚礼或葬礼等社会活动。
儿童方面，15岁以下无宗教信仰者在2019年占比近三分之一；2014年时，该比例为四分之一。同期，归属新教的儿童占比从23.1%降至19%。
其他宗教信仰占比在2014年到2019年间变化不显著。
相关内容
公众献策：助力回收数千吨沉湖弹药
此内容发布于
瑞士政府向公众征集安全回收瑞士湖底8’000吨弹药的方法，目前已收到约100项提案。
更多阅览 公众献策：助力回收数千吨沉湖弹药
相关内容
赫本在日内瓦湖畔的豪华别墅正在出售，标价1900万瑞郎
此内容发布于
世界著名女演员奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)位于瑞士日内瓦湖畔的故居-一座占地约1000平方米、拥有巨大花园的美丽庄园，现在正在出售，标价约为1900万瑞郎(1.7亿人民币)。
更多阅览 赫本在日内瓦湖畔的豪华别墅正在出售，标价1900万瑞郎
相关内容
并非每个超重的人都不健康
此内容发布于
苏黎世研究人员对超重人群发生的细胞变化进行了记录，进而揭示了肥胖与某些代谢性疾病之间的联系。
更多阅览 并非每个超重的人都不健康
相关内容
瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐
此内容发布于
亚洲在线购物平台在瑞士日益受到欢迎。一项最新民调显示，四分之三的瑞士Z世代消费者曾在这些平台上购物。
更多阅览 瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐
相关内容
贸易战阴影令全球股市压力重重
此内容发布于
从2月4日起，美国将向邻国墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税，对从加拿大进口的能源征收关税的比例为10%。同时，对中国进口的所有商品加收10%的关税。
更多阅览 贸易战阴影令全球股市压力重重
相关内容
瑞士启动卵子捐赠合法化进程
此内容发布于
瑞士政府于1月30日提出了卵子捐献合法化的大纲。
更多阅览 瑞士启动卵子捐赠合法化进程
相关内容
瑞士研究发现音乐可增强早产儿大脑连接
此内容发布于
音乐是人类通用的语言。或许正因为如此，它可以帮助早产儿改善认知缺陷。日内瓦大学医院(University Hospitals of Geneva，HUG)一项长达数年的研究表明，音乐能加强早产儿大脑某些区域的连接。目前，研究人员对这些受音乐影响的区域有了更清晰的了解。
更多阅览 瑞士研究发现音乐可增强早产儿大脑连接
相关内容
瑞士休闲娱乐活动价格飙升
此内容发布于
喜欢来瑞士滑雪度假的小伙伴注意了！在瑞士滑雪的快乐越来越贵。去年12月，瑞士人不得不为娱乐活动支付更多费用。度假公寓，套餐旅游和登山缆车的价格上涨尤其明显。
更多阅览 瑞士休闲娱乐活动价格飙升
相关内容
一半的瑞士人都在中国电商网站购物
此内容发布于
提到买东西，排除品牌的影响力，最终让人下定决心的无非品质或价格。虽然瑞士长期以生产世界上最好的产品而闻名，但中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。
更多阅览 一半的瑞士人都在中国电商网站购物
相关内容
2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更
此内容发布于
从2月1日起，瑞士一系列法律和条例的修订案将开始生效，同时一些其他新规也将同步实施，包括酒店餐饮业的最低工资上调、幼犬进口规定以及狼群的预防性管理等。以下是具体变化的概述：
更多阅览 2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更
阅读更多
相关内容
为何瑞士在失去自己的宗教
此内容发布于
瑞士的宗教正在经受一次身份危机。无宗教信仰首次成为瑞士最大的“宗教信仰”。
更多阅览 为何瑞士在失去自己的宗教
相关内容
教堂门可罗雀，信徒日渐稀少：上帝在瑞士不再那么伟大
此内容发布于
瑞士人口中无宗教信仰者的比例在不断上升，这点也和大多数西方国家一样。在这样一个拥有先进的医疗和社保，生活的方方面面都不缺辅导师的社会里，谁还需要教会呢？
更多阅览 教堂门可罗雀，信徒日渐稀少：上帝在瑞士不再那么伟大
相关内容
瑞士无宗教信仰人士数量首次超过天主教徒
此内容发布于
瑞士的无宗教信仰者人数首次超过了天主教徒人数。无宗教信仰者在总人口中占比34%，超过了天主教徒所占比例(32%)。
更多阅览 瑞士无宗教信仰人士数量首次超过天主教徒
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。