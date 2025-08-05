逾万家酒店起诉Booking.com。

欧洲酒店业正将Booking.com告上法庭。1万多家酒店参与了一项集体诉讼，要求这家旅游平台赔偿其多年来强迫实施价格限制所造成的损失。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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案件背景是2024年秋欧洲法院的一项裁决，该裁决认定所谓“最惠价条款”违反反垄断法。这些条款曾禁止酒店在平台之外-例如在其自家官网上-提供更便宜的房价。Booking.com此举旨在防止所谓的“搭便车式预订”。
然而欧洲法院的法官认为，Booking.com等平台即便没有这些限制，从财务角度上也可以正常运作。对旅客而言影响并不大：由于欧盟2024年《数字市场法》(DMA)的生效，该平台已在整个欧洲经济区取消了相关条款。
追溯二十年的限制性赔偿请求
“欧洲酒店业者长期以来饱受不公平条款和高昂费用之苦，”欧洲酒店联盟Hotrec主席亚历山德罗斯·瓦西利科斯(Alexandros Vassilikos)表示。因此，这场集体诉讼发出了明确信号：“欧洲酒店业不再容忍数字市场中的滥用行为。”此次诉讼旨在为2004-2024年期间所受的影响争取赔偿。
由于Booking.com总部设于阿姆斯特丹，此次诉讼将在荷兰法院审理，并由酒店索赔联盟(Hotel Claims Alliance)协调进行。此次诉讼获得Hotrec及30多个国家级酒店协会的支持，其中包括瑞士酒店业协会(Hotelleriesuisse)。意大利酒店协会Federalberghi总干事亚历山德罗·努卡拉(Alessandro Nucara)表示：“现在是我们团结起来，集体争取补偿的时刻。”鉴于反响热烈，登记参与诉讼的截止日期已延至8月29日。
尽管遭受批评，Booking.com对许多酒店而言仍不可或缺。通过该平台，酒店可接触到大量潜在住客。根据Hotrec与瑞士西部瓦莱州应用科技大学(University of Applied Sciences Western Switzerland Valais)共同开展的一项研究，Booking Holdings(即Booking.com的母公司)在2023年占据了欧洲71%的市场份额。
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