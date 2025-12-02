«La Suisse s’est rendormie», selon le chef de l’Armée Thomas Süssli

Keystone-SDA

La Suisse s'était peut-être réveillée sur les questions de défense après l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais elle s'est rendormie, a estimé mardi le chef de l'armée Thomas Süssli. A ses yeux, il faut encore renforcer la capacité à répondre aux menaces.

1 minute

(Keystone-ATS) Tirant devant la presse le bilan des six ans qu’il a passés à la tête de l’armée, l’Argovien s’est félicité d’un «changement de culture». L’armée a gagné en visibilité depuis son entrée en fonctions en 2019, a-t-il relevé.

Mais dans le même temps, «nous n’avons pas assez réussi à expliquer» les besoins de l’armée et la nécessité de renforcer la défense, a-t-il regretté. D’autant plus que la Russie reste menaçante et qu’elle cherche toujours à diviser l’Occident.