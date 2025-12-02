La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

«La Suisse s’est rendormie», selon le chef de l’Armée Thomas Süssli

Keystone-SDA

La Suisse s'était peut-être réveillée sur les questions de défense après l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais elle s'est rendormie, a estimé mardi le chef de l'armée Thomas Süssli. A ses yeux, il faut encore renforcer la capacité à répondre aux menaces.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Tirant devant la presse le bilan des six ans qu’il a passés à la tête de l’armée, l’Argovien s’est félicité d’un «changement de culture». L’armée a gagné en visibilité depuis son entrée en fonctions en 2019, a-t-il relevé.

Mais dans le même temps, «nous n’avons pas assez réussi à expliquer» les besoins de l’armée et la nécessité de renforcer la défense, a-t-il regretté. D’autant plus que la Russie reste menaçante et qu’elle cherche toujours à diviser l’Occident.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision