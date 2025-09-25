La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

26 jeunes gypaètes barbus se sont envolés cette année en Suisse

Keystone-SDA

Selon la Fondation Pro Gypaète, la population de gypaètes barbus en Suisse a continué d'augmenter. 26 nichées au total sont arrivées à terme cette année, a indiqué la fondation jeudi. Le record de 2023 a donc été dépassé.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans le seul canton des Grisons, 16 jeunes se sont envolés cette année, a indiqué la fondation dans un communiqué. Le Valais a enregistré sept envols, tandis qu’un jeune s’est envolé dans chacun des cantons de Berne, du Tessin et de Saint-Gall. En 2023, la fondation avait annoncé l’élevage réussi de 25 oiseaux dans toute la Suisse.

Nous nous attendons à ce que les premiers couples nicheurs s’installent également en Suisse centrale dans les années à venir», a déclaré Daniel Hegglin, directeur de la Fondation Pro Gypaète, cité dans le communiqué.

La réintroduction se poursuit

Malgré ces chiffres positifs, la diversité génétique de la population de gypaètes barbus en Suisse reste un défi. Selon la fondation, plusieurs jeunes de cette espèce de vautours ont développé un plumage défectueux, probablement en raison de la consanguinité, et sont donc incapables de voler. La fondation a l’intention de continuer à réintroduire des oiseaux issus de lignées génétiquement adaptées.

Autrefois, les rapaces étaient présents dans l’ensemble de l’espace alpin. Au début du XXe siècle, ils ont été exterminés. Depuis 1991, la fondation Pro Gypaète Barbu réintroduit les oiseaux en Suisse. Jusqu’en 2025, 589 gypaètes barbus éclos à l’état sauvage se sont envolés dans l’ensemble de l’espace alpin, dont 213 jeunes en Suisse.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision