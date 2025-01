Air France reprend ses vols vers Tel Aviv à partir du 25 janvier

Air France, qui avait interrompu ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Tel Aviv depuis le 30 septembre 2024, a annoncé mardi son intention de rouvrir cette ligne "à compter du 25 janvier 2025 avec initialement cinq vols par semaine".

(Keystone-ATS) « Air France met par ailleurs tout en oeuvre pour reprendre ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth », a également indiqué la compagnie, qui dit envisager une reprise de cette desserte « dans les semaines à venir ».

Air France avait arrêté de desservir Beyrouth après l’explosion simultanée à travers le Liban de bipeurs utilisés par le mouvement Hezbollah, le 17 septembre.

« Cette reprise ainsi que la poursuite des opérations resteront soumises à une évaluation régulière de la situation sur place », précise Air France.

Transavia, la filiale low-cost du groupe franco-néerlandais Air France-KLM reprendra quant à elle ses vols entre Paris-Orly et Tel Aviv le 28 janvier avec trois vols par semaine dans un premier temps, pour atteindre jusqu’à sept vols hebdomadaires à terme.

« Transavia France met également tout en oeuvre pour reprendre ses liaisons entre Paris-Orly et Beyrouth dès que possible », promet la compagnie.

Dimanche, une trêve de six semaines est entrée en vigueur après la signature d’un cessez-le-feu devant mettre fin à 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Un premier échanges d’otages contre des prisonners palestiniens a eu lieu dimanche et quatre Israéliennes otages à Gaza doivent encore être libérées par le Hamas samedi.

Jeudi dernier, Lufthansa avait annoncé la reprise de ses liaisons avec Tel Aviv à partir du 1er février, tout en maintenant la suspension des liaisons avec Téhéran et Beyrouth.