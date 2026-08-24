Aujourd’hui en Suisse
Chers et chères Suisses de l’étranger,
Faut-il fermer un chemin de randonnée dès que des signes d’instabilité deviennent préoccupants, au risque de limiter l’accès à la montagne? Ou suffit-il d’informer les randonneurs du danger?
Les questions soulevées par le procès de l’éboulement meurtrier de Bondo dépassent le drame qui s’est joué il y a neuf ans dans les Grisons. La Suisse y sera de plus en plus confrontée à mesure que le réchauffement climatique rend les Alpes plus dangereuses. Jusqu’où va la responsabilité des autorités et où commence celle des individus?
Je vous laisse méditer sur cette question et vous souhaite un bon début de semaine,
Neuf ans après l’éboulement meurtrier au-dessus du village grison de Bondo, cinq prévenus accusés d’homicide par négligence comparaissent dès ce lundi devant les juges à Pontresina. À partir de quand une catastrophe naturelle devient-elle juridiquement prévisible? C’est la question à laquelle devra répondre la justice.
Le 23 août 2017, plus de trois millions de mètres cubes se détachent du Piz Cengalo, dans les Grisons, provoquant une importante coulée de débris dans la vallée de Bondasca. Huit randonneurs sont emportés et leurs corps ne seront jamais retrouvés. Le village de Bondo, dont les 200 habitants avaient été évacués, échappe de peu à la destruction.
Les cinq prévenus sont accusés d’homicide par négligence pour n’avoir pas fermé les sentiers de randonnée de la région malgré des signaux d’alerte clairs. Parmi eux figure la conseillère nationale Anna Giacometti, présidente de la commune de Bregaglia au moment des faits.
Ce procès pose une question qui dépasse le drame de Bondo: que doivent faire les autorités lorsqu’un danger est identifié, mais que personne ne peut dire précisément quand il se réalisera? Le tribunal devra préciser où se situe la limite entre le devoir de protection des autorités et la responsabilité de celles et ceux qui fréquentent la montagne.
Jacques Moretti, patron du bar Le Constellation à Crans-Montana, a été placé en détention provisoire, soupçonné de violences conjugales. Ce rebondissement pourrait avoir des conséquences sur l’enquête sur l’incendie de l’établissement des époux Moretti, qui a coûté la vie à 41 personnes la nuit du Nouvel An.
Incarcéré depuis environ deux semaines, Jacques Moretti est soupçonné de violences à l’encontre de son épouse Jessica, a révélé ce week-end la télévision genevoise Léman Bleu. La Française a dû être hospitalisée. Les avocats du couple soulignent que les faits survenus entre le 11 et le 12 août «s’inscrivent dans le contexte d’une épreuve particulièrement intense à laquelle les Moretti ont tenté de faire face ensemble».
Si cette affaire est instruite au sein d’une procédure distincte, elle pourrait toutefois avoir un impact sur l’instruction pénale portant sur l’incendie du Constellation, selon la RTS. Selon plusieurs proches du dossier, les époux Moretti pourraient désormais se retourner l’un contre l’autre: Jessica pourrait «charger» son mari et inversement lors des deux audiences de confrontation programmées en novembre et en décembre.
Les faits pourraient surtout affecter Jacques Moretti. Les procureures pourraient estimer que son risque de fuite s’est intensifié et demander son maintien en détention. L’image du Corse pourrait également être affectée. Les avocats du couple ont souvent dénoncé l’acharnement à l’encontre de leurs clients, Jacques Moretti passe désormais aussi pour un homme violent qui frappe son épouse.
Un juge a mis au point un outil d’intelligence artificielle (IA) pour l’aider à déterminer les peines,ont rapporté dimanche les journaux alémaniques de Tamedia.Il estime que l’IA peut rendre des décisions plus équitables, mais sa démarche est hautement controversée.
La marge de manœuvre des juges est importante: dans les affaires de viol, par exemple, des peines privatives de liberté allant d’un à dix ans sont possibles. Pour limiter les biais, Jonas Achermann, juge au tribunal de Lucerne, s’appuie sur un logiciel d’IA qu’il a lui-même développé pour rendre ses jugements. Il l’utilise pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, aux vols ou aux délits financiers et vient de l’étendre aux infractions sexuelles.
Jonas Achermann en est convaincu: l’IA permet de rendre des jugements plus cohérents et donc plus équitables. Il met en avant le fait que ses algorithmes garantissent la transparence, puisque son outil est accessible en ligne à tous. Le juge lucernois estime aussi que son outil pourrait rendre le processus judiciaire plus efficace et alléger la charge de travail des tribunaux.
L’idée de Jonas Achermann suscite toutefois de sévères critiques. «Cela peut être pratique pour les juges! Mais pour l’accusé, c’est une catastrophe», a notamment écrit l’avocat pénaliste zurichois Thomas Fingerhuth dans un commentaire. Il estime que les juges doivent aussi prendre en compte la subjectivité, lorsqu’ils se prononcent sur la culpabilité d’un auteur, sur les mobiles ou la gravité d’une infraction.
C’est un record un peu particulier qui a été battu dimanche matin à Neuchâtel. Mirko Bozin a battu le record du monde de sabrage de bouteilles de champagne, décapitant 118 bouteilles en 60 secondes.
Le Neuchâtelois espérait sabrer 150 bouteilles de champagne en une minute, rapporte la radio neuchâteloise RTN. Le chrono s’est finalement arrêté à 118, mais cela a suffi pour battre le record précédent de 91, également détenu par un Suisse. «Les bouteilles étaient déjà trop chaudes, c’est plus difficile quand le verre se réchauffe», a expliqué à Arcinfo, le dentiste de profession.
Deux notaires ont enregistré l’exploit, qui ne sera cependant pas inscrit au Guinness Book des records. Le nouveau détenteur du record a préféré s’épargner les coûts d’inscription du record pour reverser l’entier des bénéfices réalisés grâce à un système de parrainage des bouteilles à l’association Free Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
350 personnes ont fait le déplacement pour déguster les 180 bouteilles préparées pour l’occasion. Pas une goutte de champagne n’a ainsi été gaspillée. «Il n’en reste plus une goutte», a assuré Mirko Bozin.
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