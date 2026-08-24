Aujourd’hui en Suisse

Chers et chères Suisses de l’étranger,

Faut-il fermer un chemin de randonnée dès que des signes d’instabilité deviennent préoccupants, au risque de limiter l’accès à la montagne? Ou suffit-il d’informer les randonneurs du danger?

Les questions soulevées par le procès de l’éboulement meurtrier de Bondo dépassent le drame qui s’est joué il y a neuf ans dans les Grisons. La Suisse y sera de plus en plus confrontée à mesure que le réchauffement climatique rend les Alpes plus dangereuses. Jusqu’où va la responsabilité des autorités et où commence celle des individus?

Je vous laisse méditer sur cette question et vous souhaite un bon début de semaine,