Aujourd’hui en Suisse

La violente crue qui a frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet a laissé derrière elle un tableau de désolation et a coûté la vie au moins 359 personnes. Quelque 1400 sont portées disparues. Une Suissesse qui avait été portée disparue a pu être secourue, ont indiqué les autorités népalaises.

Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), aucune information ne fait à l’heure actuelle état d’autres Suisses blessés ou décédés. Les ressortissantes et ressortissants suisses présents sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales. En cas d’urgence, le DFAE renvoie également à sa ligne d’assistance, joignable 24 heures sur 24.

Une vingtaine de voyageurs sont enregistrés dans la région via l’application de voyage du DFAE « Travel Admin » ; par ailleurs, environ 120 personnes sont inscrites au registre des Suisses de l’étranger. Selon le DFAE, il n’est pas possible de fournir des chiffres sur le nombre de Suisses présents dans la région touchée.

La Suisse débloque un million de dollars américains pour des mesures d’aide humanitaire sur place, afin de soutenir la mise à disposition d’eau potable, d’abris d’urgence ou de soins médicaux. Sur place, des organisations humanitaires suisses telles qu’Helvetas ou la Croix-Rouge se préparent à se rendre vendredi dans la zone sinistrée. Mais «l’opération de sauvetage s’avère extrêmement difficile», indique la correspondante de la SRF en Asie du Sud. De nombreuses zones de la région frontalière sont difficilement accessibles – pour l’instant, on ne peut s’y rendre qu’en hélicoptère.