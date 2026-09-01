Aujourd’hui en Suisse

Un Suisse de 43 ans est fortement soupçonné d’être impliqué dans les faits. La police garde le silence jusqu’à la conférence de presse prévue mercredi.

Après les tirs mortels survenus lors d’une rave à Aarau, un Suisse a été arrêté et fait l’objet de graves soupçons. La police ne communiquera pas davantage d’informations avant la conférence de presse prévue mercredi après-midi. Parallèlement, l’organisateur de l’événement défend son concept de sécurité.

Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq autres personnes ont été blessées lors de la fusillade sur le site de l’hippodrome du Schachen. La police privilégie la thèse d’un auteur agissant seul, mais poursuit ses investigations afin d’établir précisément le déroulement des faits et le mobile. Des douilles de différents calibres ont été découvertes à deux endroits.

Le Suisse de 43 ans a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. Selon plusieurs spécialistes, le peu d’informations communiquées jusqu’ici s’explique par des impératifs à la fois juridiques et liés à la stratégie d’enquête. Le suspect doit être interrogé, les traces analysées et l’éventuelle implication d’autres personnes écartée. De graves soupçons ne constituent pas encore une preuve de culpabilité.

Olivier Grein, cofondateur d’Urban Agency Events AG, l’entreprise responsable de l’organisation de la rave, salue le travail des agents de sécurité. Selon lui, ceux-ci ont agi avec sang-froid, ouvrant des sorties de secours et portant assistance aux blessés pendant la fusillade. Il estime toutefois qu’une attaque armée menée depuis l’extérieur du périmètre ne peut pas être empêchée par les organisateurs. Pour l’avenir, il appelle à un débat politique sur la sécurité des grandes manifestations.