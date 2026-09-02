Aujourd’hui en Suisse

L’homme arrêté est bien l’auteur des tirs qui ont fait un mort et six blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau. La police cantonale a fait le point sur l’enquête ce mercredi après-midi.

Selon les enquêteurs, le tireur a agi seul lorsqu’il a ouvert le feu à une quarantaine de reprises sur les participants à une rave party à Aarau. Ce Suisse de 43 ans, domicilié dans le canton du Jura, aurait agi dans un accès de folie meurtrière. L’attaque a coûté la vie à une personne et fait six blessés, dont deux sont encore hospitalisés.

L’auteur présumé s’est lui-même présenté à la police et a reconnu les faits. Lors de son audition, il a indiqué souffrir de problèmes de santé depuis quelque temps et a évoqué des «troubles psychiques».

Les motivations du suspect restent à ce stade inconnues. «Nous n’avons aucune preuve de motivations idéologiques ou extrémistes», a déclaré le procureur Christoph Rüedi. Les enquêteurs ont saisi trois armes à feu dans son véhicule: un pistolet et deux fusils d’assaut. Selon les informations communiquées par les autorités, leur acquisition avait été autorisée il y a une vingtaine d’années par les autorités jurassiennes.