Aujourd’hui en Suisse

Lors de la conférence de presse de la police cantonale argovienne, des armes identiques à celles utilisées par l’auteur des tirs à Aarau ont été présentées.

La fusillade survenue lors de la rave-party d’Aarau a ravivé le débat sur les armes en Suisse . En cause: le fusil d’assaut utilisé par l’auteur des tirs est aujourd’hui considéré comme une arme interdite.

L’arme incriminée, une Kalachnikov AK-74, avait été acquise légalement il y a une vingtaine d’années par le suspect présumé, en même temps que trois pistolets. À l’époque, la législation était moins restrictive. Depuis le durcissement de la loi sur les armes, il y a sept ans, les armes semi-automatiques comme l’AK-74 sont interdites. Seuls les collectionneurs et les tireurs sportifs bénéficiant d’une autorisation exceptionnelle peuvent encore en acquérir.

Les personnes ayant acheté ce type d’arme sous l’ancien régime légal n’ont qu’une obligation: la déclarer. À gauche, plusieurs voix réclament désormais un durcissement des règles applicables à ces armes encore autorisées au titre du droit acquis. La conseillère aux États socialiste Franziska Roth demande notamment l’interdiction totale des armes semi-automatiques, sans exception.

À droite, la prudence est de mise. Le conseiller aux États UDC Werner Salzmann estime qu’aucune modification législative n’est nécessaire. «Dans le cas d’Aarau, l’entourage de l’auteur présumé aurait dû identifier ses problèmes psychiques et signaler à la police qu’il possédait des armes», affirme-t-il.

Indépendamment de la fusillade d’Aarau, qui se solde par une personne tuée et six blessées, le Conseil fédéral souhaite déjà renforcer la législation concernant les personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Le ministre de la Justice Beat Jans l’avait annoncé ce printemps dans le contexte des violences domestiques.