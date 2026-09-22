Aujourd’hui en Suisse

Personne ne peut garantir, dans le cadre d’une adoption, que les droits de l’enfant adopté n’ont pas été bafoués auparavant (image d’illustration).

L’organisation Terre des Hommes a-t-elle par le passé utilisé des enfants étrangers pour des expérimentations médicales? Une enquête du Temps donne pour la première fois la parole aux personnes directement concernées qui, depuis des décennies, recherchent leurs origines et se heurtent à des lacunes ou à des falsifications dans leurs dossiers.

Comme l’a révélé en juin dernier le magazine Beobachter, quelque 2000 enfants adoptés depuis l’étranger ont été placés en quarantaine dans les années 1960 et 1970. Ces derniers ont également été soumis à des expériences et plusieurs décès seraient survenus à la suite d’opérations cardiaques à haut risque.

Des responsables politiques de plusieurs cantons réclament désormais des éclaircissements sur le rôle des autorités, comme l’a rapporté la RTS. De son côté, Terre des Hommes a annoncé l’ouverture d’une enquête dans ses archives, tandis que sa direction attribue la responsabilité des tests médicaux aux hôpitaux de l’époque.

Selon Le Temps, les médecins concernés défendent ces quarantaines en les présentant comme des mesures ordinaires de prévention des infections. Les historiens soulignent qu’il s’agissait de tests de routine, mais l’absence de documents complets et le manque d’accompagnement continuent de peser lourdement sur les personnes concernées.