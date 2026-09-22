Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
L’armée continue de faire les gros titres de la presse. Des milliards de francs supplémentaires devraient être mis à sa disposition afin de renforcer ses capacités dans une période marquée par les incertitudes.
En plus d’une hausse de la TVA, une partie du Parlement souhaite également recourir à l’endettement pour financer le réarmement.
Meilleures salutations de Berne,
Le Conseil des États a décidé de relever la TVA de 0,2 point de pourcentage afin de générer des recettes supplémentaires pour l’armée. Le Conseil fédéral avait initialement proposé une augmentation de 0,5 point, mais le modèle défendu par la commission du Conseil des États prévoit de financer la différence par le budget ordinaire de la Confédération.
L’objectif est de couvrir un financement supplémentaire de 24 milliards de francs pour l’armée. Les partisanes et les partisans de cette mesure, issus du Centre et des partis de droite, la justifient par la détérioration de l’environnement sécuritaire et la nécessité de maintenir une capacité de dissuasion crédible.
La gauche critique la temporalité du projet. Celui-ci prévoit la création l’an prochain d’un fonds pour la sécurité, autorisé à s’endetter à hauteur de douze milliards de francs, alors que le peuple ne se prononcera que deux ans plus tard sur l’augmentation de la TVA. Selon ses opposants, cette approche comporte des risques pour les finances fédérales.
Après la décision de la Chambre des cantons, le projet est désormais transmis au Conseil national.
L’organisation Terre des Hommes a-t-elle par le passé utilisé des enfants étrangers pour des expérimentations médicales? Une enquête du Temps donne pour la première fois la parole aux personnes directement concernées qui, depuis des décennies, recherchent leurs origines et se heurtent à des lacunes ou à des falsifications dans leurs dossiers.
Comme l’a révélé en juin dernier le magazine Beobachter, quelque 2000 enfants adoptés depuis l’étranger ont été placés en quarantaine dans les années 1960 et 1970. Ces derniers ont également été soumis à des expériences et plusieurs décès seraient survenus à la suite d’opérations cardiaques à haut risque.
Des responsables politiques de plusieurs cantons réclament désormais des éclaircissements sur le rôle des autorités, comme l’a rapporté la RTS. De son côté, Terre des Hommes a annoncé l’ouverture d’une enquête dans ses archives, tandis que sa direction attribue la responsabilité des tests médicaux aux hôpitaux de l’époque.
Selon Le Temps, les médecins concernés défendent ces quarantaines en les présentant comme des mesures ordinaires de prévention des infections. Les historiens soulignent qu’il s’agissait de tests de routine, mais l’absence de documents complets et le manque d’accompagnement continuent de peser lourdement sur les personnes concernées.
Le nombre de personnes placées sous la protection de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) atteint un niveau record en Suisse. Mais est-ce le signe d’une société en difficulté ou d’un système plus efficace?
À la fin de l’année 2025, 164’336 personnes faisaient l’objet d’une mesure de protection, selon l’agence Keystone-ATS. Il s’agit d’un nouveau record. En dix ans, le nombre de cas a augmenté de 20% chez les enfants et de 26% chez les adultes.
Cette évolution n’est toutefois pas considérée comme particulièrement inquiétante. Elle témoignerait plutôt du fait que les personnes en difficulté obtiennent de l’aide plus tôt, que les écoles détectent davantage de situations problématiques et que la santé mentale est aujourd’hui abordée plus ouvertement.
Les statistiques mettent néanmoins en lumière plusieurs insuffisances. Comme le rapporte la RTS, les longs délais d’attente en psychiatrie, la surcharge des foyers pour femmes victimes de violences et l’isolement des personnes âgées conduisent de plus en plus souvent les autorités à intervenir.
S’agit-il d’un élan soudain de transparence ou d’un simple calcul politique? Après plusieurs semaines de critiques virulentes, le président de la FIFA, Gianni Infantino, surprend le monde du football en lui adressant une lettre de conciliation. Le Valaisan y propose des réformes ainsi que des mécanismes de contrôle externes.
Après des mois de pression liés à son projet déchu qui visait à attirer des investisseurs privés, Gianni Infantino cherche à reprendre la main. Selon Watson, le président de la FIFA, en difficulté, a proposé aux 211 fédérations membres d’engager un dialogue direct. Il souhaiterait ainsi impliquer davantage les fédérations régionales dans les décisions stratégiques.
Cette initiative comporte plusieurs concessions inattendues. D’après Der Spiegel, le Suisse a notamment annoncé un audit indépendant et externe de la gouvernance de la FIFA. Les pouvoirs de la présidence et les mesures destinées à accroître la transparence devraient être examinés.
Reste à savoir si cette démarche traduit une véritable prise de conscience. Comme le relève SRF News, la lettre ne contient pas encore de solutions concrètes, mais surtout une invitation au dialogue. Ses détracteurs y voient donc davantage une manœuvre destinée à préserver le pouvoir du président avant la prochaine élection.
Traduction de l’allemand vérifiée par Dorian Burkhalter
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