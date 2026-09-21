Photo du jour

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La piscine de Töss, à Winterthour (canton de Zurich), a de nouveau ouvert ses portes cette année à ceux qui, habituellement, ne peuvent pas plonger dans ses bassins. Au lendemain de la fin de la saison estivale, une multitude de chiens ont pu profiter des installations et barboter dans une eau non chlorée. 🐶🏊‍♂️

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