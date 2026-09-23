Photo du jour

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Le coq des clochers rappelle aux protestants le reniement de Jésus par Pierre. Il est un symbole de fidélité, d’honnêteté et de vigilance. La cigogne posée sur ce clocher, elle, ne fait probablement qu’une pause avant de poursuivre sa migration vers le sud.
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