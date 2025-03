Australie: la tempête Alfred provoque des coupures d’électricité

Keystone-SDA

La tempête Alfred a frappé samedi la côte est australienne, qui a été balayée par des vents et la pluie. Elle menace de déclencher des crues subites après avoir plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.

(Keystone-ATS) Rétrogradée en dépression tropicale samedi matin, Alfred a toutefois soufflé des vents violents sur la côte est australienne, déracinant des arbres et renversant des lignes électriques dans le sud-est du Queensland et le nord-est de la Nouvelles-Galles du Sud.

La tempête a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières sur les 400 kilomètres de littoral des deux Etats australiens, selon les prévisionnistes du bureau australien de météorologie, déclenchant de nombreuses alertes aux inondations.

« Les rivières commencent déjà à réagir aux fortes précipitations, avec de nombreuses alertes aux inondations (…) en cours », a indiqué le bureau dans un communiqué.

Bien que la tempête ait « commencé à s’affaiblir », les prévisionnistes mettent en garde contre des pluies intenses et des rafales de vent qui pourraient se poursuivre tout au long du week-end.

Un homme porté disparu

Un homme est porté disparu après que son 4×4 a été emporté par les flots alors qu’il traversait un pont sur une rivière en crue dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a réussi à sortir de son véhicule et a tenté en vain de s’accrocher à une branche. « L’homme a été emporté par l’arbre et a été vu en train de sombrer dans l’eau, et n’a plus été revu depuis », a précisé la police dans un communiqué.

Près de 300’000 foyers dans le Queensland et 42’600 autres en Nouvelle-Galles du Sud étaient privés d’électricité samedi, selon le groupe Energex.

« Bien qu'(Alfred) ait été rétrogradé, des risques très sérieux subsistent et il est donc important que les (Australiens) ne considèrent pas cette rétrogradation comme une raison de se relâcher », a averti le Premier ministre australien Anthony Albanese, en conférence de presse.

« Son impact sera grave et s’intensifiera au cours des prochaines heures et même des prochains jours », a-t-il insisté.

Evacuations

Environ 16’200 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer en Nouvelles-Galles du Sud, où 30 opérations de sauvetage ont été menées au cours des dernières 24 heures, selon les services d’urgence australiens.

Ginny Burke, 30 ans, a déclaré à l’AFP qu’elle se trouvait par chance à son travail lorsque le vent a déraciné un arbre qui s’est abattu sur la maison qu’elle loue à Elanora, sur la Gold Coast, dans le Queensland.

« Que peut-on faire? », s’interroge l’ambulancière, toutefois soulagée que la tempête n’ait causé pour elle que des dégâts matériels.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a mis en garde contre tout relâchement. « Les rivières sont pleines. La pluie continue et devrait continuer à tomber dans les jours à venir. Et les vents sont très forts », a-t-il insisté en conférence de presse.