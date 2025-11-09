Barbe Schinner entre dans la toponymie fribourgeoise

La Ville de Fribourg vient d'inaugurer une place Barbe-Schinner, une femme devenue une figure "emblématique" de la charité et de l’histoire militaire. La cérémonie a marqué aussi l’aboutissement des travaux de réaménagement de l’espace situé entre la route et la rue des Alpes.

(Keystone-ATS) Née à Fribourg le 18 juillet 1746, Barbe Schinner exerçait la profession de sage-femme, ont rappelé les autorités communales. «Douée d’une grande compassion et d’un esprit de dévouement exceptionnel», elle a consacré sa vie aux soins des blessés et des malades, sans distinction d’origine ou de camp.

Barbe Schinner s’est distinguée lors de la Campagne de Suisse (1799) en soignant, à Fribourg, des soldats autrichiens, russes et français hospitalisés dans le bâtiment de l’Académie, l’actuel couvent de l’Albertinum. Son action désintéressée lui a valu la reconnaissance de ses contemporains.

Au-delà des frontières

Sans oublier la reconnaissance des autorités étrangères, notamment de l’archiduc Charles d’Autriche, qui l’a récompensée en 1801 pour «son courage et sa compassion», rappelle le communiqué de la Ville de Fribourg publié mardi. Barbe Schinner s’est éteinte à Fribourg le 16 décembre 1816.

Précurseure de l’aide humanitaire, Barbe Schinner a fait l’objet en 1875 d’une biographie dans la Revue internationale de la Croix-Rouge. La nouvelle place jouxtant la rue des Alpes porte donc désormais son nom. Lors de l’inauguration, la Ville de Fribourg a voulu rendre hommage à une figure «héroïque» de la cité des Zaehringen.

Evidence pour la ville

Le choix du nom «place Barbe-Schinner» s’est imposé «comme une évidence, en raison du lien fort entre son engagement auprès des soldats blessés et la présence du Mémorial des Grenadiers sur le site nouvellement aménagé». La cérémonie s’est déroulée en présence du contingent des Grenadiers fribourgeois.

L’espace dédié met également en valeur un «remarquable» hêtre pourpre et offre à la population un lieu de fraîcheur et de convivialité, agrémenté de mobilier urbain.