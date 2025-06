BCVS: un million de francs pour la reconstruction de Blatten

Keystone-SDA

Réunie mardi en assemblée générale à Martigny, la Banque cantonale du Valais (BCVS) a décidé de verser un don de 1 million de francs pour contribuer à la reconstruction du village de Blatten. Les actionnaires ont aussi approuvé toutes les propositions du conseil d'administration, notamment la distribution d'un dividende de 4 francs par action, en hausse de 15 centimes par rapport à l'exercice précédent.

1 minute

(Keystone-ATS) Réélus, six membres sortants du conseil d’administration, à savoir Jean-Albert Ferrez, Géraldine Granges Guenot, Pierre-Alain Grichting, Patrick Héritier, Edgar Jeitziner et Anja Wyden Guelpa, ont rempilé pour un nouveau mandat, indique un communiqué. Deux nouveaux membres, Laure Deppierraz et Hervé Udriot, ont été élus à l’organe de surveillance. Par ailleurs, Pierre-Alain Grichting a été reconduit à la présidence du conseil d’administration.

Les actionnaires ont également approuvé le rapport de gestion et les comptes annuels 2024. Ces derniers présentent un bénéfice de 90,5 millions de francs.