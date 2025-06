Bienne veut donner de nouvelles impulsions aux Champs-de-Boujean

Keystone-SDA

La Ville de Bienne veut poursuivre le développement de son pôle économique des Champs-de-Boujean afin qu'il reste attractif. Elle entend améliorer l'accessibilité du site, utiliser plus efficacement les surfaces pour augmenter le nombre d'emplois et rendre le quartier plus attrayant avec de nouvelles offres de loisirs.

(Keystone-ATS) Ces 50 dernières années, le secteur des Champs-de-Boujean, à l’est de la ville bilingue, s’est mué en un pôle industriel d’importance cantonale. De nombreuses entreprises, ainsi que le complexe multifonctionnel de sports et de loisirs Tissot Arena y sont implantés, a rappelé mardi la Ville de Bienne.

Mais les Champs-de-Boujean avec leurs quelque 8000 emplois sont confrontés à différents défis comme une charge de trafic élevée qui entraîne des embouteillages. L’utilisation des sols pourrait aussi être améliorée, sachant que 45% des terrains sont des places de stationnement et des surfaces de circulation.

Dans les années à venir, les autorités ont l’intention de repenser intégralement ce secteur pour le valoriser. « Nous voulons donner aux entreprises la possibilité de s’installer ou d’étendre leur site aux Champs-de-Boujean, tout en améliorant la qualité de vie et l’attractivité du quartier », explique la maire Glenda Gonzalez Bassi citée dans un communiqué.

Les transports publics seront renforcés avec des lignes directes et une desserte régulière. De plus, des pistes cyclables et des chemins piétonniers seront réalisés. Une réorganisation de l’espace routier permettra de libérer de la place pour les entreprises et de créer des espaces verts de détente.