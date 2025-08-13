La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Chantiers: la FVE demande aux communes de faire preuve de souplesse

Keystone-SDA

La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) enjoint les communes à davantage de souplesse dans l'octroi de dérogation d’horaires en cas de fortes chaleurs. La faîtière demande aussi à la population plus de compréhension face au bruit potentiellement occasionné tôt le matin et aux maîtres d'ouvrage de la tolérance quant aux pénalités de retard en cas de canicule.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « La nouvelle vague de chaleur que le canton de Vaud traverse actuellement appelle à marteler les bonnes pratiques et lister les nombreuses mesures mises en place pour protéger les travailleurs en cas de canicule », écrit mercredi la FVE dans un communiqué.

« Si des mesures techniques et organisationnelles existent et que des soutiens financiers permettent, dans certains cas, la fermeture des chantiers moyennant une perte sèche pour l’entrepreneur, une mesure simple se heurte trop souvent à la rigidité de certaines communes et aux levées de boucliers de riverains », ajoute-t-elle.

« Les entrepreneurs se heurtent encore trop souvent au refus de certaines communes d’autoriser le travail dès 06h00 du matin et aux pénalités de retard des maîtres d’ouvrage », regrette la FVE.

Elle rappelle les différentes mesures de protection, techniques et organisationnelles mises en place en cas de canicule par les entrepreneurs, dont la mobilité des équipes (travail en intérieur ou déplacement sur des chantiers en intérieur) et décalage de l’horaire (commence le travail plus tôt et privilégier les travaux lourds le matin). Elle cite aussi des mesures de suspension de chantier et de soutien financier partiel (chômage, cas de rigueur).

