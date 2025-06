Cinq personnes blessées dans un accident à la Tour-de-Trême (FR)

Keystone-SDA

Cinq personnes ont été blessées lundi dans un accident à la Tour-de-Trême (FR), sur la route d'Intyamon. Trois véhicules ont été impliqués, faisant cinq blessés au total. La route a dû être fermée pour les mesures d’intervention.

(Keystone-ATS) Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes, a indiqué mardi la Police cantonale fribourgeoise. Un automobiliste de 84 ans circulait en direction d’Epagny. A un moment donné, pour des raisons encore inconnues, il est entré en collision avec le véhicule le précédant qui s’était arrêté pour bifurquer à gauche.

Suite au choc, ce dernier, conduit par un homme de 33 ans, a été projeté sur la voie opposée et est entré en collision avec une voiture conduite par une femme de 44 ans. Les automobilistes et les passagers de deux véhicules, un homme de 36 ans et un enfant de 4 ans, ont été pris en charge sur place par les ambulanciers.