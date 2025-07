Allocution du 1er août: «Le nombre d’ambassadeurs inofficiels de notre pays dans le monde a doublé depuis les années 1980»

Dans son allocution aux Suisses de l’étranger, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter souligne la forte croissance de la communauté des Suisses de l'étranger.

3 minutes

La Suisse dispose de plus en plus de personnes qui voient et vivent des changements que nous ne percevons pas encore en Suisse, mais qui auront tôt ou tard des répercussions chez nous, déclare la présidente de la Confédération dans le message vidéo qu’elle adresse aux 820’000 Suisses de l’étranger à l’occasion de la fête nationale suisse, le 1er août.

Voici l’intégralité du texte de l’allocution:

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Vous êtes aujourd’hui plus de 820 000, soit deux fois plus que dans les années 1980. «Le nombre de bâtisseurs de ponts dans le monde et d’ambassadeurs inofficiels de notre pays a donc également doublé». Nous disposons ainsi de plus de personnes qui voient et vivent des changements que nous ne percevons peut-être pas encore en Suisse, ou pas de la même manière, mais qui auront tôt ou tard des répercussions chez nous.

Le monde est en plein bouleversement. La lutte pour l’hégémonie politique et le protectionnisme gagnent du terrain face à un ordre multilatéral favorisant autant que possible le libre-échange. Les institutions démocratiques et les libertés fondamentales sont remises en cause dans plusieurs régions du monde. Ce sont des tendances alarmantes qui créent un sentiment d’insécurité, auquel la Suisse n’échappe pas. En effet, notre petit pays doté d’une économie interconnectée au niveau international est considérablement touché par les changements en cours. Et, malgré son engagement en faveur d’un ordre multilatéral, de la paix et de la sécurité, de l’ouverture des marchés et de la démocratie, il ne peut guère influencer le cours des événements mondiaux.

Je suis cependant convaincue que la Suisse saura traverser ces temps troublés en misant sur ses forces et en se concentrant sur ce qu’elle peut influencer et contrôler. Elle allie traditions démocratiques et libérales à l’innovation et à l’ouverture. C’est sur cette base que le Conseil fédéral mène des discussions avec nos principaux partenaires commerciaux et tous les États. Un pays peut, tout en restant fidèle à ses valeurs, s’engager sur le plan international et défendre des intérêts mondiaux par solidarité.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

De nombreuses crises touchent plus durement d’autres pays que la Suisse. C’est peut-être le cas dans votre pays de résidence. La communauté helvétique à l’étranger est dispersée dans le monde entier et ne cesse de croître. Il est donc d’autant plus important, du point de vue de la Confédération, que vous restiez en contact avec les représentations suisses.

Nous avons tous le sentiment d’appartenir à différentes communautés. Peut-être avez-vous déjà célébré cette année le pays dans lequel vous vivez, ou votre région, votre ville, votre village. Le 1er août, c’est la Suisse que nous fêterons partout dans le monde. Au nom du Conseil fédéral, je vous souhaite une belle fête nationale et vous adresse mes meilleurs vœux de sécurité et de prospérité.

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative