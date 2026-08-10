Aujourd’hui en Suisse

Les écoles obligatoires de neuf cantons ont entamé ce lundi la nouvelle année scolaire. Les élèves des cantons d’Argovie, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Saint-Gall, Soleure, Schwytz et Thurgovie ont fait leur rentrée.

Sur le front de la pénurie d’enseignants et enseignantes, plusieurs cantons observent un léger apaisement, selon un sondage réalisé par l’agence de presse Keystone-ATS. La baisse du nombre de naissances ainsi que l’augmentation du nombre de professionnels formés pourraient contribuer à améliorer la situation à moyen terme.

Le canton de Zurich indique ne plus se trouver dans une situation de pénurie. Bâle-Campagne fait également état d’une évolution positive. Dans le canton de Berne, en revanche, la situation n’est pas encore détendue. L’association faîtière du personnel enseignant dans les cantons germanophones ne voit pas non plus de raison de crier victoire. «La pénurie d’enseignants reste un défi», déclare un porte-parole.

La chaleur persistante devrait toutefois être le thème dominant cette semaine dans de nombreuses écoles. La plupart des salles de classe en Suisse ne disposent d’aucun système de climatisation. Avec des températures dépassant les 30 degrés, la capacité de concentration tant des élèves que celle des professeurs décline.

À Bâle, certaines écoles envisagent d’installer des ventilateurs de plafond. D’autres cantons recommandent de privilégier les activités extrascolaires l’après-midi, comme la visite d’un musée climatisé.