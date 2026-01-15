Aujourd’hui en Suisse
Un nombre record de chefs d'État et beaucoup de dirigeants d'entreprises se rendront dès lundi au Forum économique mondial (WEF) à Davos. Une étude de Greenpeace montre qu’ils sont de plus en plus nombreux à voyager en jet privé, notamment en Europe.
Dans cette revue de presse, nous nous penchons également sur les raisons pour lesquelles le pouvoir d'achat diminue en Suisse malgré une prospérité croissante, et comment un mème suisse a trouvé sa place dans un jeu de cartes.
Un nombre record de chefs d’État et beaucoup de dirigeants d’entreprises se rendront dès lundi au Forum économique mondial de Davos (WEF). Ils sont de plus en plus nombreux à voyager en jet privé.
Selon une estimation de Greenpeace, le nombre de vols en jet privé augmente chaque année en marge du WEF. Ainsi, le nombre de vols privés supplémentaires dans les aéroports autour de Davos a augmenté de 10% l’année dernière par rapport à 2024. Selon Greepeace, la plupart des vols étaient effectués en Europe, et environ 70% d’entre eux auraient pu être réalisés en train en une journée. La France arrive en tête de la liste des destinations (20%), suivie de la Grande-Bretagne (13%) et de l’Allemagne (12%).
«Le Forum économique mondial veut trouver des réponses aux problèmes mondiaux, mais les riches et les puissants, avec leurs émissions de luxe, alimentent la crise climatique et donc la plus grande menace pour notre avenir», commente Lena Donat, porte-parole de Greenpeace, dans Watson.
Les journaux de CH Media se sont aussi penchés aujourd’hui sur les quelque 5000 militaires qui seront bientôt déployés au WEF. Ceux-ci ont récemment reçu un prétendu ordre de mobilisation par SMS, accompagné d’un lien vers des informations complémentaires. En cliquant sur le lien, ils ont rapidement compris qu’il s’agissait d’un test de phishing mené par le «Kommando Cyber» de l’armée suisse. Le nombre de militaires ayant activé le lien n’a pas encore été évalué.
«Nous constatons que les membres de l’armée sont déjà très sensibilisés aux cybermenaces, déclare Lorena Castelberg, porte-parole du «Kommando cyber» à CH Media. Néanmoins, des formations régulières sont nécessaires, car les formes d’attaques évoluent en permanence, notamment grâce à l’IA.»
Après l’incendie dramatique de Crans-Montana, les familles des 40 victimes et des 116 blessés recevront chacune 10’000 francs d’aide d’urgence de la part du canton du Valais, comme l’a décidé hier le gouvernement cantonal.
L’objectif est d’aider les personnes concernées en allégeant au maximum les formalités administratives. Le Conseil fédéral assure également son soutien aux personnes touchées. «Personne ne doit passer à travers les mailles du filet des aides disponibles», a-t-il écrit dans un communiqué de presse.
Selon le Conseil fédéral, en vertu de la loi sur l’aide aux victimes, les victimes et leurs proches reçoivent déjà une aide d’urgence des services cantonaux d’aide aux victimes, par exemple pour les frais de transport médical ou la franchise des assurances maladie. Les ressortissantes et ressortissants étrangers sont également indemnisés par cette loi. Il n’est toutefois pas encore certain que le système d’assurance et d’aide aux victimes en vigueur soit suffisant pour une catastrophe de cette ampleur, c’est pourquoi le gouvernement fédéral envisage de demander des fonds au Parlement si nécessaire.
La manière dont les fonds fédéraux peuvent être utilisés et les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être seront examinées d’ici la fin février 2026.
Bien que la prospérité ait augmenté en Suisse, elle n’est pas perceptible pour tout le monde. Les évolutions observées ces dernières années touchent en outre la population différemment selon les classes de revenus et les situations personnelles.
Le tableau dressé par les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) est clair: aussi loin qu’elles remontent, elles montrent que chaque nouvelle génération atteint, dans toutes les classes d’âges, un revenu corrigé de l’inflation nettement plus élevé que celui de la précédente.
Selon le Tages-Anzeiger, l’une des raisons pour lesquelles on a l’impression d’assister à un recul actuellement – malgré l’augmentation du pouvoir d’achat – est le tournant historique qu’a représenté la pandémie. Pour la première fois depuis l’après-guerre, les salaires réels ont baissé pendant trois années consécutives. Le problème de fond réside toutefois dans nos dépenses. Les primes d’assurance maladie, par exemple, pèsent lourdement sur les ménages à faibles revenus.
Une équipe de recherche de l’Université de Berne a calculé que les ménages appartenant au décile le plus pauvre de la population doivent consacrer environ 82% de leurs revenus à des besoins fondamentaux tels que le logement, la santé et les biens de consommation courante.
Outre les chiffres bruts, la perception joue également un rôle, écrit le Tages-Anzeiger. Les exigences ont augmenté avec la prospérité: plus d’espace de vie par personne, des standards plus élevés et des loisirs souvent associés à des services coûteux.
«Richi, I ha gseit, du söusch di guet häbe!»: en français, cela donne quelque chose comme «Richi, je t’avais dit de faire attention!» Beaucoup de nos lectrices et lecteurs germanophones connaissent sans doute cette phrase. Deux étudiants ont désormais développé un jeu de cartes sur le célèbre mème suisse.
Pour vous francophones qui nous lisez, voici une explication: cette phrase est tirée de la série documentaire de la SRF «Auf und davon» («Bye bye la Suisse» dans sa version francophone), qui rend visite à des Suisses expatriés dans leur nouveau pays. Il y a 16 ans, la famille Schönbächler était au centre de la série. Ce qui avait commencé comme une scène innocente – le fils Richi voulait descendre de la pelleteuse, son père Hermann l’aidait – s’est terminé par ce qu’on pourrait presque qualifier de patrimoine culturel suisse alémanique. Richi ne s’était apparemment pas bien accroché, il est tombé, et son père Hermann s’est écrié : «Richi, je t’avais dit de faire attention!»
Le groupe alémanique Stubete Gäng avait déjà produit une chanson à ce sujet. Deux étudiants bâlois ont décidé de poursuivre sur leur lancée. À la mi-décembre, ils ont mis sur le marché leur jeu de cartes «Richi», dont le but est de faire en sorte que Richi ne tombe pas de la pelleteuse.
Le jeu est destiné à tout le monde, expliquent ses créateurs Leon Schüep et Florens Moor au journal bzBasel. Pour que Richi reste sur la pelleteuse, il faut non seulement faire preuve de tactique, mais aussi avoir beaucoup de chance. Hermann et Richi Schönbächer, les deux protagonistes du jeu, ne sont pas encore au courant. Mais Leon Schüep et Florens Moor ont l’intention de les contacter. À moins que les Schönbächer ne le découvrent aujourd’hui dans cette revue de presse…
