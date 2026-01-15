Aujourd’hui en Suisse

Un nombre record de chefs d’État et beaucoup de dirigeants d’entreprises se rendront dès lundi au Forum économique mondial de Davos (WEF). Ils sont de plus en plus nombreux à voyager en jet privé.

Selon une estimation de Greenpeace, le nombre de vols en jet privé augmente chaque année en marge du WEF. Ainsi, le nombre de vols privés supplémentaires dans les aéroports autour de Davos a augmenté de 10% l’année dernière par rapport à 2024. Selon Greepeace, la plupart des vols étaient effectués en Europe, et environ 70% d’entre eux auraient pu être réalisés en train en une journée. La France arrive en tête de la liste des destinations (20%), suivie de la Grande-Bretagne (13%) et de l’Allemagne (12%).

«Le Forum économique mondial veut trouver des réponses aux problèmes mondiaux, mais les riches et les puissants, avec leurs émissions de luxe, alimentent la crise climatique et donc la plus grande menace pour notre avenir», commente Lena Donat, porte-parole de Greenpeace, dans Watson.

Les journaux de CH Media se sont aussi penchés aujourd’hui sur les quelque 5000 militaires qui seront bientôt déployés au WEF. Ceux-ci ont récemment reçu un prétendu ordre de mobilisation par SMS, accompagné d’un lien vers des informations complémentaires. En cliquant sur le lien, ils ont rapidement compris qu’il s’agissait d’un test de phishing mené par le «Kommando Cyber» de l’armée suisse. Le nombre de militaires ayant activé le lien n’a pas encore été évalué.

«Nous constatons que les membres de l’armée sont déjà très sensibilisés aux cybermenaces, déclare Lorena Castelberg, porte-parole du «Kommando cyber» à CH Media. Néanmoins, des formations régulières sont nécessaires, car les formes d’attaques évoluent en permanence, notamment grâce à l’IA.»