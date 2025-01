Aujourd’hui en Suisse

Dans le Val Mora, l’un des endroits les plus isolés de Suisse en Basse-Engadine, le CAS voulait transformer une cabane existante en nouveau refuge du Club Alpin. Mais il n’en sera rien: le Tribunal fédéral a validé un recours contre le projet.

Cette histoire n’est pas récente: le CAS a déposé une première demande de permis de construire il y a 15 ans. Sept ans plus tard, des oppositions ont abouti à une version édulcorée du projet: sans service hivernal, sans abri à vélos et avec un nombre de lits réduit. Mais cela n’a pas suffi à faire taire les critiques.

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, le WWF et Pro Natura craignaient qu’une cabane moderne du CAS n’attire encore plus de monde dans le Val Mora, au risque de perturber la nature intacte de cette vallée isolée. «Ici, le bouquetin, le tétras-lyre, le gypaète barbu et d’autres animaux vivent encore relativement tranquilles», déclare au Tages-Anzeiger Anita Mazzetta, de l’antenne grisonne du WWF. Le Tribunal fédéral a accepté le recours des associations de protection de la nature.

Bien que la vallée et l’emplacement prévu pour la cabane soient isolés, les randonnées aller-retour peuvent être effectuées en sept heures environ, ont souligné les juges fédéraux, estimant qu’il s’agit d’un temps raisonnable «pour des montagnards motivés et suffisamment entraînés». Rendre la vallée plus facilement accessible ne serait pas une raison suffisante pour justifier le projet de construction.

Le Val Mora restera donc tel qu’il est: sans eau courante, sans électricité, sans réception pour les téléphones portables. Un lieu loin de tout dans une nature intacte.