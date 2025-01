Oggi in Svizzera

In Val Mora, uno dei luoghi più remoti della Svizzera, nella Bassa Engadina, il CAS voleva creare una nuova oasi per la notte e trasformare una capanna esistente con stalle in una capanna del CAS. Ma tutto questo non ha avuto seguito, poiché il Tribunale federale ha accolto un ricorso contro la trasformazione e la nuova costruzione.

La storia della costruzione non è affatto nuova. Il CAS ha presentato una prima domanda di pianificazione 15 anni fa. Sette anni dopo, le obiezioni hanno portato a una versione ridotta: senza operazioni invernali, senza un deposito per le biciclette e con un numero ridotto di posti letto. Ma le critiche sono rimaste. La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, il WWF e Pro Natura temevano che un moderno rifugio CAS avrebbe attirato ancora più persone in Val Mora, disturbando la natura incontaminata di questo luogo remoto. “Lo stambecco, il fagiano di monte, il gipeto e altri animali vivono ancora qui relativamente indisturbati”, ha dichiarato Anita Mazzetta del WWF Grigioni al quotidiano Tages-Anzeiger. Il Tribunale federale ha ora accolto il ricorso delle organizzazioni per la tutela della natura.

Sebbene la valle e la posizione prevista per il rifugio siano remote, i giudici federali hanno stabilito che l’escursione di andata e ritorno può essere completata in circa sette ore. Ragionevole “per escursionisti di montagna motivati e sufficientemente allenati”. La semplice facilità di accesso alla valle per i potenziali gruppi target non è stata una ragione sufficiente per accettare l’ubicazione del progetto di costruzione.

Pertanto, le cose in Val Mora rimarranno come sono: niente acqua corrente, niente elettricità, niente ricezione di telefoni cellulari. Ma una posizione remota in una natura indisturbata.