Heute in der Schweiz

Rund 3000 Gäste, darunter 60 Staats- und Regierungschefs werden ab Montag am Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) in Davos erwartet.

Anreisen werden unter anderem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der chinesische Vize-Premier Ding Xuexiang und der argentinische Präsident Javier Milei. Auch sechs der sieben Mitglieder der Schweizer Landesregierung werden kommende Woche einen Abstecher nach Davos machen. Nicht anreisen wird einzig der SVP-Bundesrat Albert Rösti.

Um die Sicherheit am WEF zu gewährleisten, sind neben Mitglieder von Polizeikorps aller Kantone auch 5000 Armeeangehörige im Assistenzdienst im Einsatz – die Hälfte davon in und um Davos.

Die Tageszeitung 24 heures zeigt in einer interessanten Visualisierung auf, wie Armee und Polizei Davos während dem WEF zur «bestgesicherten Kleinstadt der Welt» machen. So ist der Luftraum um Davos in einem Radius von 46 Kilometern gesperrt, beide Taleinfahrten sind gesichert und müssen durch Checkpoints passiert werden, und mobile Einheiten kontrollieren die Passagiere in den Zügen.

Laut Walter Schlegel, Kommandant der Bündner Kantonspolizei, sind eine Demonstration der Jungpartei der Sozialdemokraten (Juso) und eine Klimakundgebung von den lokalen Behörden bewilligt worden. Sollte es aber erneut zu grösseren Behinderungen des Strassenverkehrs kommen, will die Polizei früher als im Vorjahr eingreifen.