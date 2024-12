Aujourd’hui en Suisse

L’année prochaine, la Suisse accueillera deux grands événements au rayonnement international. En mai, Bâle accueillera le Concours Eurovision de la chanson (ESC), tandis qu’en été, les meilleures équipes nationales de football féminin joueront en Suisse lors de l’Euro.

Les premiers détails de l’ESC sont désormais connus. Le logo et le décor de scène s’inspirent du thème alpin, le slogan est «welcome home» et l’hymne officiel de l’ESC inclut, entre autres, du yodel et des cors des Alpes. Les billets seront disponibles à partir du 29 janvier, il est possible de s’inscrire à l’avance jusqu’au 10 janvier. Les billets les plus chers pour la finale coûtent 350 francs.

Les adversaires de l’équipe nationale féminine suisse viennent toutes du Nord. Les Suissesses joueront dans le groupe A contre la Norvège, la Finlande et l’Islande. Cela aurait pu être bien pire, les spécialistes sont d’accord sur ce point. Mais il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Les Norvégiennes ont déjà été championnes du monde et deux fois championnes d’Europe, mais c’était il y a plus de vingt ans.