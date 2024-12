Heute in der Schweiz

Wer sind die Gegnerinnen der Frauen-Fussballnati an der Heim-EM ?

Nächstes Jahr ist die Schweiz Gastgeberin zweier Grossanlässe mit internationaler Ausstrahlung. Im März findet in Basel der Eurovision Song Contest (ESC) statt, im Sommer spielen die besten Fussballnationalteams der Frauen an der Heim-EM in der Schweiz.

Die ersten Details zum ESC sind nun bekannt. Das Logo und das Bühnenbild sind geprägt von alpinen Sujets, das Motto lautet «Welcome Home», im offiziellen Sound des ESC wird unter anderem gejodelt und es sind Alphörner zu hören. Tickets sind ab dem 29. Januar erhältlich, doch man kann sich bis zum 10. Januar schon vorab registrieren. Die teuersten Tickets für das Final kosten 350 Franken.

Die Gegnerinnen der Schweizer Frauen-Nati kommen alle aus dem Norden: Die Schweizerinnen werden in der Gruppe A gegen Norwegen, Finnland und Island spielen. Es hätte weitaus schlimmer kommen können, darüber sind sich Expert:innen einig. Aber unterschätzen sollte man die Gegnerinnen nicht. Die Norwegerinnen waren schon einmal Welt- und zweimal Europameisterinnen, allerdings vor mehr als zwanzig Jahren.