Aujourd’hui en Suisse

Un programme de la fondation «Pro Juventute» a conduit, entre 1926 et 1973, à l’enlèvement d’environ 2000 enfants issus des communautés yéniches et manouches/sintés. Les adultes qui avaient été placés dans des familles d’accueil lorsqu’ils étaient mineurs ont souvent été mis sous tutelle, institutionnalisés, interdits de mariage et, dans certains cas, stérilisés de force.

Dans les années 1990, les autorités suisses ont accepté des réparations et le gouvernement fédéral suisse a présenté ses excuses en 2013. Mais les Yéniches de Suisse exigeaient que cette persécution soit reconnue comme un génocide.

D’un point de vue juridique, la notion de «génocide culturel» n’existe pas en droit international. Ainsi, l’enlèvement forcé d’enfants et la destruction délibérée de groupes familiaux, visant à éradiquer le mode de vie nomade et à assimiler les Yéniches et les Manouches/Sintés, sont qualifiés de «crimes contre l’humanité» au regard des normes juridiques actuelles.

Jeudi, le gouvernement suisse a pris acte des conclusions de l’enquête, et la ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider a souligné l’importance de ne pas oublier ces injustices.