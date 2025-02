Heute in der Schweiz

Zwischen 1926 und 1973 wurden durch das Programm der Stiftung «Pro Juventute» jenische Kinder ihren Eltern weggenommen und zwangsweise in Heimen, Erziehungsanstalten und bei Pflegefamilien versorgt. Auch Sinti waren davon betroffen. Erwachsene, die als Minderjährige fremdplaziert worden waren, wurden unter Vormundschaft gestellt, in Anstalten untergebracht, mit einem Eheverbot belegt und in Einzelfällen auch zwangssterilisiert.

Systematisch erfasst sind in erster Linie die Wegnahmen durch «Pro Juventute». Daneben agierten aber auch kirchliche Hilfswerke und Behörden, sodass von gegen 2000 Fremdplatzierungen ausgegangen werden muss.

In den 1990er-Jahren hatten Bundesrat und Parlament Wiedergutmachung beschlossen, und der Bundesrat hatte sich 2013 entschuldigt. Doch die Jenischen in der Schweiz verlangten vor drei Jahren, dass die Verfolgung als Genozid – also als Völkermord – anerkannt wird.

Nach dem neuen Rechtsgutachten sind Kindswegnahmen, die beabsichtigte Zerstörung von Familienverbänden zur Eliminierung der fahrenden Lebensweise und zur Assimilierung der Jenischen und Sinti «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Allerdings liege aus rechtlicher Sicht kein (kultureller) Genozid vor, einen Tatbestand «kultureller Genozid» gebe es im Völkerrecht nicht.

Der Bundesrat hat gestern die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider betonte die Wichtigkeit, an diese Ungerechtigkeiten zu erinnern.