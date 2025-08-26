Aujourd’hui en Suisse

Alors que Lausanne a connu une seconde nuit d’émeutes après le décès, dimanche à l’aube, d’un jeune qui fuyait la police, des révélations d’échange de messages racistes, antisémites et sexistes entre des membres des forces de l’ordre lausannoises risquent de mettre plus encore le feu aux poudres .

La municipalité de Lausanne a révélé l’existence de messages ou photos à caractère notamment raciste, antisémite, sexiste ou discriminatoire, que se transmettaient des policiers ou anciens policiers. Quatre d’entre eux ont été suspendus avec effet immédiat.

Réuni au complet devant la presse, l’exécutif lausannois a montré lundi quelques-uns de ces messages. Un plan d’action a été décidé. Il passera «par des sanctions à l’égard des auteurs identifiés, des mesures d’enquête complémentaires et une réforme en profondeur de la culture de travail au sein de la police municipale».

La police vaudoise est également mise à mal dans un autre dossier. Un nouveau rapport remet en question la légitime défense invoquée par le policier qui a tiré sur Nzoy à la gare de Morges en 2021, provoquant sa mort.

Des images et des analyses 2D et 3D ont permis d’établir que Nzoy cherchait à fuir. «Si Nzoy a fui, il n’y a pas de légitime défense», a déclaré l’avocat de la famille de Nzoy, Me Ludovic Tirelli. Après avoir été classée par le Ministère public, l’enquête a été rouverte en mai par le Tribunal cantonal vaudois et un procès aura lieu.