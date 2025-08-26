La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des lacunes dans la lutte contre le racisme en Suisse

Keystone-SDA

La lutte contre le racisme et l'antisémitisme présente des lacunes. Un rapport de la Confédération pointe notamment du doigt l'absence de mesures suffisantes contre le racisme structurel dans les domaines de l'éducation, ainsi que de la justice et de la police.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une stratégie nationale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme doit être lancée, sur demande du Parlement. Le Service de lutte contre le racisme (SLR) dévoile à cette occasion un rapport sur les mesures contre l’antisémitisme et le racisme prises par la Confédération, les cantons et les communes.

L’absence de mesures contre le racisme structurel et l’antisémitisme, surtout dans les domaines de l’éducation, de la police et de la justice, constitue une lacune. La nécessité d’agir au sein des forces de police est soulignée dans ce rapport publié mardi.

De nombreux acteurs du domaine estiment notamment indispensable de renforcer la formation des policiers dans le domaine de la non-discrimination et du profilage racial.

Au niveau institutionnel, on constate aussi des manques au niveau des offres de conseil, qui sont encore trop peu connues. Le racisme et l’antisémitisme en ligne constituent un autre défi à relever, selon le rapport. La protection pénale et civile dans ce domaine est insuffisante.

