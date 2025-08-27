Aujourd’hui en Suisse

Petros Mavromichalis représente l’UE à Berne en tant qu’ambassadeur. Il quitte désormais ses fonctions et a adressé quelques messages à la Suisse.

D’un ton amical, mais franc sur le fond, l’ambassadeur de l’UE fait ses adieux à son pays d’accueil dans une interview accordée au Tages-Anzeiger. Voici les phrases les plus marquantes de cet entretien.

À propos des droits de douane punitifs de 39% imposés par Donald Trump à la Suisse: «Nous avons une fois de plus la preuve que l’UE est le partenaire le plus fiable et le meilleur ami de la Suisse.»

À propos des contributions financières suisses à la cohésion de l’UE: «La contribution suisse s’élève à environ 14 francs suisses par habitant et par an. Les avantages s’élèvent à environ 3000 francs par an. Ce n’est pas une mauvaise affaire.»

À propos de l’immigration et de la libre circulation des personnes: «L’immigration n’est pas le résultat de la libre circulation des personnes, mais de la croissance économique. C’est le prix de la prospérité. Si vous voulez réduire l’immigration, vous devez délocaliser vos entreprises aux États-Unis.»

À propos de l’euroscepticisme des Suisses: « Si vous pouviez déplacer la Suisse ailleurs d’un coup de baguette magique, quels voisins préféreriez-vous avoir à la place de l’UE? Personne n’a encore apporté de réponse à cette question.»