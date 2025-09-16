Aujourd’hui en Suisse

Une Suissesse a été interceptée à l’aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine – elle risque désormais de lourdes peines aux Philippines. Le Département fédéral des affaires étrangères confirme l’arrestation et est en contact avec les autorités locales.

Selon les autorités douanières philippines, la Suissesse a été repérée lors d’un contrôle de routine – un chien renifleur de drogue et une analyse au spectromètre ont ensuite confirmé la découverte. La valeur marchande estimée de la drogue saisie: plus de 500’000 francs. La Suissesse arrivait d’Abou Dabi.

Comme l’a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères à Swissinfo, «l’ambassade de Suisse à Manille est en contact avec les autorités locales compétentes». La femme bénéficie d’un soutien dans le cadre de la protection consulaire – notamment par des informations juridiques ou des visites en détention. Le DFAE ne donne pas d’autres informations pour des raisons de protection des données.

Les conséquences pourraient être graves. Selon la législation philippine sur les stupéfiants, la possession de plus de dix grammes de méthamphétamine est passible de 20 à 40 ans de prison – dans le cas présent, il s’agit d’une quantité 600 fois supérieure. D’après les statistiques de la Direction consulaire, le DFAE a pris en charge fin 2024 un total de 31 ressortissants suisses incarcérés pour des infractions liées à la drogue. Par ailleurs, 165 Suisses étaient emprisonnés pour d’autres délits.