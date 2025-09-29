Aujourd’hui en Suisse

L’identité électronique (E-ID) et l’abandon de la valeur locative divisent la Suisse . Le très mince «oui» à l’identité électronique (E-ID) lors du dimanche de votation suscite de nombreux commentaires dans la presse de ce lundi. Quant au «oui» clair à la suppression de la valeur locative, il révèle une fracture géographique et politique.

Dans les deux sondages de la SSR, un soutien net à l’introduction de l’E-ID se dessinait. Pourtant, le gouvernement a dû patienter jusqu’au dernier moment: la proposition n’a été acceptée que du bout des lèvres, avec 50,4% des voix, au terme d’un suspense prolongé. «L’État s’en sort avec un œil au beurre noir», titre Der Bund ce matin. Le taux élevé de refus montre qu’une large partie de la population reste sceptique face à la numérisation croissante. «Les autorités doivent désormais instaurer la confiance – et faciliter le quotidien numérique», commente le Blick.

Le résultat concernant la suppression de la valeur locative a en revanche été beaucoup plus net que prévu. Alors qu’un vote serré était attendu, 57,7% des votants ont dit oui à la réforme. Cependant, on estime que la valeur locative ne disparaîtra des déclarations fiscales qu’en 2028 au plus tôt.

La Suisse alémanique et le Tessin ont majoritairement soutenu la suppression, tandis que la Suisse romande s’y est presque unanimement opposée. Ce «Röstigraben» n’a bien sûr pas échappé à la presse, par exemple à La Liberté de Fribourg qui a titré «La loi des Alémaniques». Quant au quotidien vaudois 24 heures, il juge que «les propriétaires décrochent le graal».