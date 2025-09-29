Aujourd’hui en Suisse
Le point fort de l’actualité suisse de ce lundi porte encore sur les votations fédérales de la veille. Le résultat qui suscite le plus de réactions dans les médias est le «oui» extrêmement serré à l’identité électronique (E-ID). La Cinquième Suisse, elle, a voté nettement plus en faveur de cette proposition.
Par ailleurs, nous nous intéressons aussi à la compagnie aérienne Lufthansa qui prévoit de supprimer 4000 postes et aux conséquences possibles pour sa filiale Swiss.
L’identité électronique (E-ID) et l’abandon de la valeur locative divisent la Suisse. Le très mince «oui» à l’identité électronique (E-ID) lors du dimanche de votation suscite de nombreux commentaires dans la presse de ce lundi. Quant au «oui» clair à la suppression de la valeur locative, il révèle une fracture géographique et politique.
Dans les deux sondages de la SSR, un soutien net à l’introduction de l’E-ID se dessinait. Pourtant, le gouvernement a dû patienter jusqu’au dernier moment: la proposition n’a été acceptée que du bout des lèvres, avec 50,4% des voix, au terme d’un suspense prolongé. «L’État s’en sort avec un œil au beurre noir», titre Der Bund ce matin. Le taux élevé de refus montre qu’une large partie de la population reste sceptique face à la numérisation croissante. «Les autorités doivent désormais instaurer la confiance – et faciliter le quotidien numérique», commente le Blick.
Le résultat concernant la suppression de la valeur locative a en revanche été beaucoup plus net que prévu. Alors qu’un vote serré était attendu, 57,7% des votants ont dit oui à la réforme. Cependant, on estime que la valeur locative ne disparaîtra des déclarations fiscales qu’en 2028 au plus tôt.
La Suisse alémanique et le Tessin ont majoritairement soutenu la suppression, tandis que la Suisse romande s’y est presque unanimement opposée. Ce «Röstigraben» n’a bien sûr pas échappé à la presse, par exemple à La Liberté de Fribourg qui a titré «La loi des Alémaniques». Quant au quotidien vaudois 24 heures, il juge que «les propriétaires décrochent le graal».
Tant l’introduction de l’identité électronique (E-ID) que la suppression de la valeur locative ont été nettement mieux soutenues par les Suisses de l’étranger que par la population résidant en Suisse. C’est ce que révèle notre analyse des résultats de votation.
La création d’une E-ID a été approuvée par 64% des Suisses de l’étranger, contre seulement 50,4% en Suisse. Pour beaucoup de membres de la diaspora, les avantages de l’E-ID sont évidents, notamment en ce qui concerne l’accès facilité aux services et la participation politique. Pour l’Organisation des Suisses de l’étranger, l’E-ID reste un outil qui «facilitera considérablement l’exercice des droits politiques par la diaspora suisse».
La suppression de la valeur locative a également été bien accueillie par les Suisses de l’étranger, avec plus de 61% de votes favorables – et ce, bien qu’ils soient peu concernés par cette réforme. Il est probable qu’ils aient suivi la recommandation des autorités dans cette question complexe.
La participation électorale des Suisses de l’étranger s’est établie à environ 22%, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne des dernières années.
Un résultat se démarque parmi les votations cantonales de dimanche: dans le canton du Tessin, la population a approuvé deux initiatives visant à plafonner les primes d’assurance maladie. Un exemple qui pourrait faire école.
Les primes pour l’année prochaine viennent d’être dévoilées, et c’est le Tessin qui subit la plus forte hausse. Face à cette situation, la population tessinoise a accepté une initiative cantonale exigeant que les primes ne dépassent pas 10% du revenu disponible des ménages – après déduction des subventions. Une initiative similaire avait été soumise à l’ensemble du pays à l’été 2024, mais elle avait été rejetée.
La deuxième initiative, également acceptée, demande des déductions fiscales plus importantes pour les primes d’assurance maladie.
Le directeur tessinois de la Santé a interprété ces résultats clairs comme un signal de protestation contre le système actuel des primes. Le Tages-Anzeiger cite le conseiller national PLR Simone Gianini: «Ce qui s’est passé ce week-end au Tessin est clairement un signal pour le reste de la Suisse. Cela montre ce qui arrive quand on laisse le système foncer droit dans le mur sans frein.»
La maison mère de Swiss serre la vis: Lufthansa prévoit de supprimer environ 4000 postes administratifs d’ici 2030, comme l’a annoncé le groupe ce lundi. L’impact sur les emplois en Suisse reste encore incertain.
Première compagnie aérienne européenne, Lufthansa justifie ces mesures d’économie par la numérisation, l’automatisation et une intégration plus étroite des compagnies du groupe, qui comprend notamment Lufthansa, Swiss, Austrian et Brussels Airlines.
La majorité des suppressions de postes devrait concerner l’Allemagne. Toutefois, Swiss pourrait également être touchée. En Suisse, «le personnel est visiblement inquiet. Depuis un certain temps, on sent que les structures du groupe sont de plus en plus centralisées à Francfort, ce qui réduit les marges de manœuvre locales», commente le rédacteur économique de la SRF.
Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer l’efficacité et la rentabilité, avec un objectif de rendement porté à 8 à 10% du chiffre d’affaires. Parallèlement, un mouvement de grève des pilotes menace, ce qui pourrait poser de nouveaux défis au groupe.
