La semaine en Suisse

Cette semaine, la Suisse a connu des manifestations d’étudiants contre le projet de doublement des frais d’études et d’importantes mesures d’austérité dans le domaine de l’éducation. Ils ont averti d’un risque pour l’égalité des chances et pour la place scientifique suisse.

Mercredi, plus de 2000 étudiants ont manifesté à Berne et dans d’autres villes contre le paquet d’économies 27 prévu par la Confédération. Celui-ci prévoit notamment une forte hausse des frais d’études et des coupes importantes dans la recherche et l’éducation. L’Union des associations d’étudiants suisses (VSS) a remis à la Chancellerie fédérale une pétition comptant 37’361 signatures, selon ses propres indications.

Les conséquences des mesures d’austérité sont jugées graves: allongement des études, multiplication des emplois parallèles, entrée retardée sur le marché du travail, mise en péril des coopérations internationales et affaiblissement de la capacité d’innovation. Jusqu’à 700 projets de recherche et environ 2000 emplois seraient menacés, selon les médias de la SSR.

Les étudiants et chercheurs réclament un système universitaire financé de manière équitable, qui reste ouvert et abordable. Les manifestations à Zurich, Lausanne et Bâle ont montré le large rejet des mesures, perçues par les étudiants comme une attaque contre l’avenir de l’éducation et de la recherche en Suisse.