Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le cauchemar des droits de douane à 39% sur les exportations suisses vers les États-Unis pourrait-il bientôt prendre fin? Des révélations de Bloomberg redonnent espoir à l’industrie helvétique.

Aujourd’hui, nous parlerons aussi des raisons pour lesquelles la liaison ferroviaire directe de nuit entre Bâle et Malmö pourrait ne jamais voir le jour. Enfin, testez vos connaissances du Code de la route: un cycliste qui circule dans un rond-point doit-il rester au centre de la chaussée ou sur sa droite?

Bonne lecture!