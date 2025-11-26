Aujourd’hui en Suisse

Lors de sa traditionnelle séance hebdomadaire du mercredi, le Conseil fédéral a décidé de soutenir la mise en œuvre du plan américain pour Gaza ,le «Gaza Peace Plan for peace in the Middle East». La Confédération débloquera à cet effet une enveloppe supplémentaire de 23 millions de francs.

La contribution suisse a été présentée à la presse par le chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis. L’essentiel de cette aide concerne l’aide humanitaire d’urgence, prioritairement pour assurer l’accès à l’eau, aux soins et aux biens essentiels. Un montant de 17,5 millions sera alloué à des organisations comme l’OCHA (5 millions), le CICR (4 millions), le Croissant-Rouge palestinien (2 millions) et la Jordan Hashemite Charity Organization (1 million).

Un accent particulier est aussi mis sur la protection des enfants, avec une enveloppe de 5,5 millions. Cette somme sera accordée à l’UNICEF (2,5 millions), l’OMS (2 millions) et Save the Children (1 million), avec des actions en faveur de l’éducation, du soutien psychosocial et de l’évacuation des blessés. Un projet avec la FIFA prévoit aussi la construction de mini-terrains de football pour offrir des espaces sûrs aux jeunes. Enfin, 4 millions sont alloués au mécanisme européen PEGASE (santé à Jérusalem-Est), 1 million à la Banque mondiale pour des réformes financières et 500’000 francs pour le déminage.

Cette contribution supplémentaire aux 127 millions de francs mis à disposition depuis octobre 2023 porte l’aide humanitaire de la Suisse à un total de 150 millions de francs. Le Conseil fédéral considère que cette aide reste nécessaire: «Bien que l’aide humanitaire ait été renforcée après le cessez-le-feu du 10 octobre 2025, la situation d’urgence sur le terrain reste énorme», indique le gouvernement.