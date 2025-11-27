Aujourd’hui en Suisse
Les cadeaux de grands patrons suisses à Donald Trump d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs continuent de faire couler l’encre. Ces derniers risquent d’être poursuivis pour corruption, si la dénonciation pénale déposée aboutit.
Un tragique accident s’est également produit en Australie, entraînant le décès d’une jeune touriste suisse.
Les patrons suisses qui ont offert une Rolex et un lingot d’or à Donald Trump lors de leurs discussions autour des droits de douane sont-ils coupables de corruption? Deux conseillers nationaux Verts estiment que la justice suisse doit prendre position.
Pour ce faire, les conseillers nationaux Raphaël Mahaim et Greta Gysin ont déposé une dénonciation pénale auprès du procureur général de la Confédération. Il s’agit de déterminer si les six chefs d’entreprise suisses ont enfreint l’article 322Lien externe du Code pénal en tentant de corrompre un agent étranger – l’agent en question étant Donald Trump.
«Il en va de la crédibilité de nos institutions, du respect de l’État de droit et de la réputation de la Suisse sur le plan international», écrivent les deux parlementaires dans une lettre de sept pages au procureur général, qu’a pu consulter la RTS.
Pour rappel, les patrons de six grandes entreprises suisses comme Rolex ou Richemont ont notamment offert début novembre une pendule en or et un lingot d’or dédicacé au président américain lors de discussions à la Maison-Blanche autour des droits de douane imposés à la Suisse par les États-Unis.
Une touriste suisse a été mortellement blessée par un requin jeudi en Australie. Son partenaire a également été attaqué et transporté à l’hôpital dans un état grave.
Les deux jeunes gens, dans la vingtaine, étaient en vacances, comme l’a indiqué la police locale à l’agence Keystone-ATS, confirmant un article du Sydney Morning Herald.
Le jeune homme a été transporté à l’hôpital John Hunter avec de graves blessures à la jambe. La jeune femme serait décédée sur le lieu de l’accident, à Crowdy Bay, situé à environ 350 km au nord de Sydney.
Des spécialistes vont maintenant déterminer l’espèce de requin responsable de l’attaque, précise le communiqué de presse de la police. Un biologiste marin a déclaré au journal australien Guardian qu’il était rare qu’un requin attaque plus d’une personne, mais que cela pouvait arriver lorsque les animaux étaient en chasse et voulaient éloigner leurs concurrents.
Des agriculteurs suisses profitent d’une vieille loi pour cultiver à moindre coût en Allemagne et importer leur marchandise sans droits de douane en Suisse. Ils la revendent ensuite à prix suisses et touchent aussi des fonds de la part de l’Union européenne (UE), révèle Blick.
En 1958, un accord a été signé entre les deux pays afin de faciliter les échanges agricoles. Il prévoit que les agriculteurs peuvent importer dans leur propre pays des marchandises provenant d’une bande frontalière de dix kilomètres de large, sans payer de droits de douane.
En raison des écarts de coûts, la situation n’est plus rentable que pour les Suisses, qui continuent ainsi à exploiter des terres en Allemagne, et à recevoir des subventions de la part de l’UE. Pour l’exercice budgétaire 2024, plus de 760’000 euros ont été versés à environ 80 exploitations suisses, selon les chiffres obtenus par Blick. Certains agriculteurs recevraient des montants à 5 chiffres.
Côté allemand, des politiques se battent depuis longtemps pour que seules les exploitations établies dans l’UE reçoivent des paiements directs. Les Suisses s’y opposent, car ils ne peuvent pas toucher d’indemnisations de la Confédération pour les terres qu’ils cultivent en Allemagne.
Un rapport de la Confédération publié mercredi conclut que, sans immigration, la Suisse vieillira et perdra en prospérité. Le rapport évalue les opportunités et les risques d’une Suisse à 10 millions d’habitantes et habitants.
Le Conseil fédéral voit l’immigration comme positive. «Dans un contexte de vieillissement démographique, couplé à un faible taux de natalité, et d’une demande accrue en personnel qualifié, l’immigration dans le marché du travail est d’une importance cruciale pour la prospérité et la stabilité économique de la Suisse», peut-on lire dans son communiqué de presse.
Dans son rapport, le Conseil fédéral évoque également les difficultés liées à la croissance de la population en matière d’infrastructures, d’aménagement du territoire et d’intégration sociale. Toutes les régions du pays ne devraient pas profiter de la même manière de l’immigration. Les zones rurales pourraient souffrir davantage du vieillissement de la population.
Ce rapport est une réponse à un postulat parlementaire qui demandait au Conseil fédéral d’analyser les effets de la migration en Suisse dans des domaines politiques clés, tels que le système de santé ou les finances.
