Aujourd’hui en Suisse

Un rapport de la Confédération publié mercredi conclut que, sans immigration, la Suisse vieillira et perdra en prospérité. Le rapport évalue les opportunités et les risques d’une Suisse à 10 millions d’habitantes et habitants.

Le Conseil fédéral voit l’immigration comme positive. «Dans un contexte de vieillissement démographique, couplé à un faible taux de natalité, et d’une demande accrue en personnel qualifié, l’immigration dans le marché du travail est d’une importance cruciale pour la prospérité et la stabilité économique de la Suisse», peut-on lire dans son communiqué de presse.

Dans son rapport, le Conseil fédéral évoque également les difficultés liées à la croissance de la population en matière d’infrastructures, d’aménagement du territoire et d’intégration sociale. Toutes les régions du pays ne devraient pas profiter de la même manière de l’immigration. Les zones rurales pourraient souffrir davantage du vieillissement de la population.

Ce rapport est une réponse à un postulat parlementaire qui demandait au Conseil fédéral d’analyser les effets de la migration en Suisse dans des domaines politiques clés, tels que le système de santé ou les finances.