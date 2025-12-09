Aujourd’hui en Suisse

La linguiste Simone Morehed (à gauche) explique aux journalistes et présentatrices du podcast Emilie Ridard (au centre) et Camille Kündig (à droite) comment l’apprentissage de nouvelles langues nous affecte.

Écoutez le troisième épisode du podcast de Swissinfo «Adieu, merci la Suisse». Nous plongeons cette fois dans le monde du multilinguisme, un monde que beaucoup de Suisses de l’étranger vivent au quotidien. Avec une nouvelle langue viennent de nouveaux réflexes, de nouvelles émotions – parfois même une nouvelle version de soi.

Nous explorons ce fascinant terrain linguistique avec la linguiste suédoise Simone Morehed et la Suisse de l’étranger Eva Bruenisholz. Elles racontent comment l’apprentissage d’une langue transforme notre manière de penser et de ressentir. Pourquoi parle-t-on volontiers d’amour dans une langue, mais de travail dans une autre? Comment gérer les nuances qui se perdent en route lorsqu’on traduit? Et que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque plusieurs langues cohabitent – parfois même jusque dans nos rêves?

Eva Bruenisholz partage ses expériences quotidiennes de «micro-chocs linguistiques», ses moments de franglais assumé et les quiproquos parfois savoureux qui surgissent quand une seule voyelle suffit à tout faire dérailler. De son côté, Simone Morehed explique comment les langues s’influencent mutuellement, même la langue maternelle, et pourquoi apprendre une nouvelle langue reste bénéfique à tout âge. Que vous viviez déjà à l’étranger ou que vous envisagiez un départ, cet épisode offre un éclairage sur ce que signifie devenir (et rester) plurilingue.