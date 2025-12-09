Aujourd’hui en Suisse
Comment avez-vous vécu vos premiers pas dans une nouvelle langue après votre émigration? Pensez-vous et rêvez-vous désormais dans cette langue? C’est autour de ces questions que s’articule le nouvel épisode de notre podcast sur l’expatriation, «Adieu, merci la Suisse».
Dans notre sélection de l’actualité suisse de ce mardi, nous revenons également sur un succès d’Elon Musk en Valais et sur un train de nuit freiné dans son élan.
Écoutez le troisième épisode du podcast de Swissinfo «Adieu, merci la Suisse». Nous plongeons cette fois dans le monde du multilinguisme, un monde que beaucoup de Suisses de l’étranger vivent au quotidien. Avec une nouvelle langue viennent de nouveaux réflexes, de nouvelles émotions – parfois même une nouvelle version de soi.
Nous explorons ce fascinant terrain linguistique avec la linguiste suédoise Simone Morehed et la Suisse de l’étranger Eva Bruenisholz. Elles racontent comment l’apprentissage d’une langue transforme notre manière de penser et de ressentir. Pourquoi parle-t-on volontiers d’amour dans une langue, mais de travail dans une autre? Comment gérer les nuances qui se perdent en route lorsqu’on traduit? Et que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque plusieurs langues cohabitent – parfois même jusque dans nos rêves?
Eva Bruenisholz partage ses expériences quotidiennes de «micro-chocs linguistiques», ses moments de franglais assumé et les quiproquos parfois savoureux qui surgissent quand une seule voyelle suffit à tout faire dérailler. De son côté, Simone Morehed explique comment les langues s’influencent mutuellement, même la langue maternelle, et pourquoi apprendre une nouvelle langue reste bénéfique à tout âge. Que vous viviez déjà à l’étranger ou que vous envisagiez un départ, cet épisode offre un éclairage sur ce que signifie devenir (et rester) plurilingue.
Loèche donne son feu vert: Elon Musk pourra ériger 40 antennes Starlink dans la commune valaisanne, malgré l’opposition infructueuse des habitants.
Elon Musk enregistre un succès en Valais: la commune de Loèche a rejeté les recours déposés par des habitants qui voulaient empêcher l’installation de ses antennes, rapporte la SRF. Le milliardaire américain est désormais autorisé à implanter 40 antennes pour son projet SpaceX dans la localité de montagne.
Ces antennes, hautes d’environ 2,5 mètres et protégées par des coupoles blanches, doivent constituer un élément terrestre du réseau satellitaire Starlink, destiné à connecter les régions isolées à Internet. Le site de Loèche deviendrait ainsi le plus grand d’Europe.
Pour l’heure, l’entreprise d’Elon Musk dispose d’une licence délivrée par l’Office fédéral de la communication afin de tester le système radio, mais une concession régulière reste en suspens. La population locale avait exprimé ses inquiétudes et résisté au projet, notamment en raison de craintes liées aux effets des rayonnements. Mais les antennes de Musk ne sont pas la première station satellitaire sur le territoire communal: depuis les années 1970, d’immenses paraboles dominent déjà le village – surnommées «les grandes oreilles de Loèche».
Le train de nuit pour Malmö est stoppé net. Le Conseil national refuse les 10 millions de subventions pour ce projet, alors que les CFF avaient déjà commencé à vendre des billets.
Voyager en dormant de Bâle à Malmö, un rêve désormais brisé: après le Conseil des États, le Conseil national s’est lui aussi opposé aux subventions pour le train de nuit Bâle–Malmö. Sans les dix millions de francs, les CFF ne pourront pas mettre le convoi sur les rails.
Le détail piquant: les CFF avaient déjà lancé une campagne pour ce train de nuit – et commencé à vendre des billets dès avril 2026. Les chiffres de réservation étaient «très réjouissants», selon l’entreprise citée par 20 Minuten. Et ce matin encore, le site des CFF faisait la promotion de la liaison vers Malmö, censée circuler trois fois par semaine.
Lors du débat budgétaire au Conseil national, d’autres décisions ont été prises: l’aide à l’étranger sera réduite de 34,5 millions de francs. En revanche, davantage de moyens iront à la cybersécurité (10 millions) et à la police fédérale Fedpol (1,8 million). La Genève internationale bénéficiera de 130,4 millions sur quatre ans, et le secteur viticole suisse recevra un soutien supplémentaire de 10 millions.
Décision de justice contre la discrimination: la Haute École pédagogique de Zurich doit admettre une femme malvoyante.
Le Tribunal administratif de Zurich a statué qu’une femme atteinte d’un handicap visuel a le droit d’étudier à la Haute École pédagogique de Zurich, rapporte le Tages-Anzeiger. La candidate est aveugle d’un œil et ne voit que très peu de l’autre, raison pour laquelle l’institution refusait son admission. Pourtant, elle avait déjà exercé comme enseignante au primaire.
Le tribunal a jugé qu’elle ne pouvait pas être discriminée. Les personnes malvoyantes peuvent enseigner, à condition de bénéficier d’une assistance, précise l’arrêt.
À l’automne, une polémique nationale avait déjà éclaté en Suisse: une enseignante primaire s’était vu retirer son poste avant même son entrée en fonction, en raison de son port du voile. Elle a depuis retrouvé un emploi dans le canton de Lucerne.
