La semaine en Suisse

L’Assemblée fédérale (les deux Chambres du Parlement réunies) a élu mercredi Guy Parmelin à la présidence tournante de la Confédération pour 2026. Jouée d’avance, cette élection ne constitue jamais une surprise, mais le score permet de mesurer la popularité de la personne élue. Sur ce point, le chef du Département fédéral de l’économie peut être rassuré: avec 208 voix sur 228 bulletins, Guy Parmelin réalise le meilleur score de l’histoire . Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a été élu vice-président avec un score plus modeste de 144 voix.

Durant cette deuxième semaine de la session d’hiver, les Chambres ont adopté le budget fédéral pour 2026, qui prévoit un déficit de 348 millions de francs. Globalement, la gauche critique certaines coupes dans des secteurs sensibles et l’augmentation des dépenses militaires, tandis que la droite juge nécessaire de réduire encore les dépenses. Ce budget apparaît comme un compromis fragile avant des années plus difficiles.

Après le Conseil national, le Conseil des États a accepté une motion demandant que les radios FM puissent continuer à émettre en Suisse jusqu’en 2031, alors que l’arrêt des canaux FM était prévu pour le 31 décembre 2026. Les parlementaires ont ainsi voulu éviter que les radios privées subissent une baisse brutale de leur audience lors du passage au seul DAB+, comme ce fut le cas pour les chaînes du service public. Dans la foulée, la SSR a d’ailleurs annoncé jeudi son intention de rétablir la diffusion de ses programmes en FM.

Enfin, le Conseil national a durci les règles concernant le service militaire des binationaux franco-suisses résidant en Suisse. Jusqu’à présent, ces derniers pouvaient échapper à leurs obligations militaires en Suisse en participant simplement à la «Journée défense et citoyenneté» en France. Désormais, ils devront effectuer un service jugé équivalent pour être exemptés en Suisse. Ce changement concerne environ 730 personnes par an. Le dossier doit toutefois encore repasser au Conseil des États, car le National a décidé d’élargir cette mesure aux binationaux d’autres pays.