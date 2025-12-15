Aujourd’hui en Suisse

Les dirigeants de grandes entreprises suisses telles que Schindler, Pilatus et Victorinox comptent parmi les signataires de la lettre.

Le monde entrepreneurial suisse se mobilise pour défendre l’accord conclu avec les États-Unis , au cœur du mandat de négociation qui sera discuté au Parlement, rapporte le Blick.

Cet accord a permis de réduire les droits de douane punitifs imposés par Washington aux exportations helvétiques, les faisant passer de 39% à 15%. Mais l’«opération séduction» qui semble avoir favorisé ce tournant a laissé nombre d’observateurs perplexes. Les Verts ont déposé une plainte pénale contre six entrepreneurs qui ont offert une pendule Rolex et un lingot d’or au président américain Donald Trump. Selon le Blick, deux tiers de la population suisse s’opposent à l’accord, perçu par beaucoup comme une soumission à Washington.

Face à cette contestation, 130 représentants de haut rang de l’économie suisse ont pris les devants en adressant une lettre au ton alarmiste aux responsables de la politique étrangère du Conseil national et du Conseil des États. «Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’existence même de l’entrepreneuriat suisse qui est en jeu», peut-on lire dans le texte. Les signataires demandent qu’aucun obstacle ne soit dressé sur la route de l’accord.

Lundi, la commission des affaires étrangères du Conseil national s’est prononcée en faveur du mandat de négociation par 17 voix contre 2. La décision de la commission homologue de la Chambre haute est attendue demain.

Toujours selon le Blick, si un référendum devait être lancé contre l’accord, le pays risquerait d’être plongé dans un débat houleux sur l’«oligarchie» helvétique, nourri d’anti-américanisme et de critiques à l’égard de Donald Trump.