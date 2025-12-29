Aujourd’hui en Suisse

Daniel Brélaz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 75 ans.

Après le décès ce week-end de Daniel Brélaz, la Suisse rend hommage à un pionnier de l’écologie, qui a porté ce mouvement de la marge contestataire au cœur du pouvoir politique. Connu pour ses cravates à motif de chat, il aura marqué l’histoire au-delà des frontières helvétiques.

Avec la mort de l’ancien conseiller national, âgé de 75 ans, la scène politique suisse perd une figure marquante de son histoire. Daniel Brélaz fut en effet le premier écologiste au monde à siéger, dès 1979, dans un parlement national, rappelle un communiqué spécial de son parti, les Vert-e-s. Il a ainsi contribué à donner à la mouvance écologiste une reconnaissance et un ancrage institutionnels.

Mathématicien de formation, le Vaudois était connu pour son approche rationnelle et fondée sur les données. Son pragmatisme a bousculé les stéréotypes habituels d’une politique environnementale guidée par l’idéologie. À Lausanne, en tant que syndic, il a associé objectifs écologiques et consolidation financière et infrastructurelle, notamment avec la construction du métro.

Sa carrière fut jalonnée de succès et de revers. Des projets tels que la construction d’un nouveau musée à Bellerive ont échoué, tandis que sa longue expérience en tant que syndic a contribué à établir les Vert-e-s comme une force politique capable de gouverner.