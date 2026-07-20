Aujourd’hui en Suisse

De belles prises sur le lac Léman: un pêcheur professionnel avec un panier rempli de perches (photo d’archive).

Les pêcheurs et pêcheuses professionnels du lac Léman enregistrent d’excellentes prises. Les perches, très appréciées, sont présentes en abondance. Mais ailleurs en dans le pays, la situation est plus préoccupante: l’eau des lacs est trop chaude ou se fait trop rare.

Lors des bons jours, les pêcheurs du lac Léman remontent actuellement jusqu’à 100 kilos de perches, poisson très prisé qui avait pratiquement disparu en 2024. Selon la Tribune de Genève, ce retour s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’apparition de la moule quagga, le réchauffement du lac et les cycles naturels de reproduction de l’espèce.

«Les perches se nourrissent des larves de la moule quagga. L’année dernière, leurs estomacs en étaient pleins», témoigne un pêcheur. Si la pêche de 2026 s’annonce exceptionnelle, les spécialistes rappellent toutefois que les bonnes et les mauvaises années se sont toujours succédé.

Si le constat est le même dans le lac de Morat, ce n’est pas le cas du côté du lac de Neuchâtel. «Chez nous, on pêche globalement moins de perches que dans le Léman», indique le responsable de la pêche sur ce lac, avant d’ajouter: «Pour les autres espèces, 2026 est en tout cas une très mauvaise année jusqu’ici.»

Dans l’est de la Suisse, les poissons souffrent des températures élevées. Malgré des pêches de sauvetage, de nombreux poissons sont morts, notamment dans les cours d’eau. «Les poissons et tous les autres êtres vivants aquatiques, comme les écrevisses ou les moules, se portent mal depuis des semaines», déclare le responsable du service de pêche du canton de Saint-Gall.

Du côté des réservoirs d’eau, des niveaux bas sont enregistrés. Le taux de remplissage des lacs de retenue suisses s’établit actuellement à 46%, indique l’Office fédéral de l’énergie. Les spécialistes anticipent par conséquent une hausse des prix de l’électricité en Suisse cet hiver.