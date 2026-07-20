Aujourd’hui en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
L’actualité du jour est particulièrement sombre.
Deux affaires criminelles d’une rare violence secouent la Suisse. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes. Dans les deux cas, un homme est au centre de l’enquête.
La recrudescence des violences mortelles faites aux femmes est depuis longtemps devenue un sujet politique. Aujourd’hui, c’est justement un ancien responsable politique qui se retrouve sur le banc des accusés pour des faits d’une extrême gravité.
Meilleures salutations de Berne,
Les pêcheurs et pêcheuses professionnels du lac Léman enregistrent d’excellentes prises. Les perches, très appréciées, sont présentes en abondance. Mais ailleurs en dans le pays, la situation est plus préoccupante: l’eau des lacs est trop chaude ou se fait trop rare.
Lors des bons jours, les pêcheurs du lac Léman remontent actuellement jusqu’à 100 kilos de perches, poisson très prisé qui avait pratiquement disparu en 2024. Selon la Tribune de Genève, ce retour s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’apparition de la moule quagga, le réchauffement du lac et les cycles naturels de reproduction de l’espèce.
«Les perches se nourrissent des larves de la moule quagga. L’année dernière, leurs estomacs en étaient pleins», témoigne un pêcheur. Si la pêche de 2026 s’annonce exceptionnelle, les spécialistes rappellent toutefois que les bonnes et les mauvaises années se sont toujours succédé.
Si le constat est le même dans le lac de Morat, ce n’est pas le cas du côté du lac de Neuchâtel. «Chez nous, on pêche globalement moins de perches que dans le Léman», indique le responsable de la pêche sur ce lac, avant d’ajouter: «Pour les autres espèces, 2026 est en tout cas une très mauvaise année jusqu’ici.»
Dans l’est de la Suisse, les poissons souffrent des températures élevées. Malgré des pêches de sauvetage, de nombreux poissons sont morts, notamment dans les cours d’eau. «Les poissons et tous les autres êtres vivants aquatiques, comme les écrevisses ou les moules, se portent mal depuis des semaines», déclare le responsable du service de pêche du canton de Saint-Gall.
Du côté des réservoirs d’eau, des niveaux bas sont enregistrés. Le taux de remplissage des lacs de retenue suisses s’établit actuellement à 46%, indique l’Office fédéral de l’énergie. Les spécialistes anticipent par conséquent une hausse des prix de l’électricité en Suisse cet hiver.
Une affaire criminelle d’une rare gravité prend une nouvelle dimension avec l’acte d’accusation déposé par le Ministère public. Particularité supplémentaire: l’accusé est un ancien politicien.
Un ancien député UDC au Grand Conseil argovien pourrait être condamné à la prison à vie. Le Ministère public l’accuse de tentative de meurtre, de viol et d’actes sexuels avec des mineurs, à plusieurs reprises.
Aujourd’hui âgé de 57 ans, l’homme est en détention provisoire depuis 2023. Jusqu’ici, seuls des soupçons d’actes sexuels avec des mineurs étaient connus. L’acte d’accusation révèle désormais l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
L’ancien élu aurait administré des substances incapacitantes à ses victimes afin de les rendre inconscientes. Il les aurait ensuite agressées sexuellement et aurait documenté ses actes par des photographies. Le Ministère public qualifie ces faits de tentative de meurtre, estimant que les victimes auraient pu mourir par étouffement.
Deux des trois victimes seraient son ancienne compagne et la fille de celle-ci, alors âgée de 16 ans. Selon le Ministère public, l’enquête a permis de mettre au jour de nouveaux faits et de nouvelles preuves au fil des investigations. Le procès n’a pas encore eu lieu et la présomption d’innocence s’applique.
Le féminicide survenu au Tessin il y a une dizaine de jours continue de susciter des réactions. Des spécialistes, mais aussi la police, réclament un renforcement de la prévention.
Jeudi 9 juillet, un premier signalement indiquait qu’une femme avait été retrouvée dans une mare de sang dans un jardin, près de l’hôpital de Faido. Le principal suspect avait rapidement été identifié: il s’agissait de son ex-mari, dont elle était séparée depuis vingt ans. Une vaste recherche avait immédiatement été lancée.
Le lendemain, les investigations s’étaient concentrées sur une maison où les autorités pensaient trouver le suspect. Le bâtiment avait alors explosé lors de l’assaut mené par une unité spéciale de la police. L’homme avait installé un piège explosif destiné aux forces de l’ordre, blessant cinq policiers. Le corps du suspect avait été retrouvé dans les décombres.
La brutalité exceptionnelle des faits avait d’abord suscité l’effroi. Désormais, les appels à agir se multiplient. Max Hoffmann, secrétaire général de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, réclame un renforcement urgent des mesures de prévention contre les violences domestiques. Il demande davantage de places d’hébergement pour les victimes, un renforcement des effectifs policiers ainsi qu’une plus grande implication de la population.
«L’ampleur de la violence domestique aujourd’hui dépasse ce que j’ai connu dans ma carrière de policier», a-t-il affirmé pour justifier ces revendications.
Un violent orage a décimé plus de la moitié du troupeau de deux familles d’éleveurs valaisans alors que de nouvelles données montrent que le nombre de moutons tués par les loups est en baisse.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un éclair a frappé un troupeau de 180 moutons dans la vallée de Binn, en Valais. Au total, 97 moutons à nez noir sont morts. Les animaux dormaient au moment de l’impact, ont indiqué les bergers qui ont découvert leurs carcasses le lendemain matin, serrées les unes contre les autres sur l’alpage.
«Cet événement provoque une vive émotion dans le milieu de l’élevage», écrit la Walliser Bote. Le mouton à nez noir du Valais est bien plus qu’un simple animal de rente: il est considéré comme un élément vivant du patrimoine culturel cantonal et son élevage est étroitement lié à la tradition et à l’engagement des familles d’éleveurs.
Par ailleurs, la presse romande rapporte aujourd’hui que l’augmentation du nombre de loups ne s’est pas traduite par une hausse comparable des attaques contre les animaux de rente. 24 heures invite toutefois à interpréter cette tendance avec prudence.
Après avoir augmenté régulièrement jusqu’en 2022, le nombre d’animaux de rente tués par les loups diminue en Suisse. Les chiffres de 2025 restent cependant incomplets. L’Office fédéral de l’environnement attribue cette baisse à une meilleure protection des troupeaux ainsi qu’au renforcement de la régulation de la population de loups.
Cette évolution est notable, car le nombre de loups continue de progresser. Selon l’OFEV, l’amélioration des mesures de protection et une pression de tirs accrue ont contribué à la diminution des attaques. En 2023 et 2024, les loups ont tué environ 1’000 moutons par an, alors que quelque 440’000 moutons sont actuellement enregistrés en Suisse.
La Suisse compte aujourd’hui entre 200 et 250 loups répartis dans 30 meutes, auxquelles s’ajoute une dizaine de meutes transfrontalières. Lors de la dernière saison des tirs, 77 loups ont été abattus.
Texte traduit de l’allemand par Dorian Burkhalter
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative