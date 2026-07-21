Aujourd’hui en Suisse

Le Contrôle fédéral des finances épingle le Parti libéral radical (PLR / droite) pour la gestion opaque de ses financements politiques. Il exige que le parti prenne des mesures.

Des propos d’une telle sévérité sont peu habituels pour le Contrôle fédéral des finances (CDF). Dans un rapport publié la semaine dernière, le gendarme des finances de la Confédération estime que la «transparence exigée vis-à-vis du public» n’a pas été garantie lors de la campagne sur l’initiative de la Jeunesse socialiste (JS) relative à l’impôt sur les successions, ni lors de celle sur la loi sur l’e-ID.

Le CDF relève des «lacunes considérables» et juge que la «régularité de la comptabilité» du PLR demeure contestable. Il demande au parti de revoir ses processus internes. Ce n’est pas la première fois que le PLR est rappelé à l’ordre: l’an dernier, il avait dû corriger ses recettes 2024 de 3,2 millions de francs, les faisant passer de 3,4 à 6,6 millions.

Le CDF critique également l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et l’Union démocratique fédérale (UDF), mais pour des manquements moins importants. Les deux organisations n’ont transmis leur budget de campagne qu’après les votations. L’USAM avait engagé 170’000 francs contre l’initiative de la JS, tandis que l’UDF avait investi 150’000 francs contre l’e-ID. Des montants dépassant largement le seuil légal de déclaration fixé à 50’000 francs, rappelle le CDF.