Aujourd’hui en Suisse

Même après la finale de la Coupe du monde, le football continue de faire parler de lui en Suisse. Il n’est toutefois pas question de buts ou de joueurs turbulents, mais de célébrations de supporters, de protestations contre la FIFA et d’une pétition contre le racisme.

La Coupe du monde est terminée et les larmes de ma collègue binationale suisse et argentine ont séché. Pourtant, le football reste un sujet d’actualité en Suisse.

Le Mondial, avec ses matches disputés au milieu de la nuit et ses célébrations dans l’espace public, représentait une situation exceptionnelle. Mais la Suisse a rapidement retrouvé son visage habituel. Comme le rapporte 20 Minuten, des supporters espagnols ont été verbalisés à Sion pour avoir klaxonné et agité des drapeaux depuis leur voiture une demi-heure après la fin de la finale. La police valaisanne rappelle que sa mission consiste à faire respecter le code de la route.

Du bruit, il y en a aussi eu devant le siège de la FIFA, où s’est tenue une manifestation. Un supporter allemand a fait le déplacement jusqu’à Zurich pour protester contre l’organisation et son président Gianni Infantino. Mégaphone en main, il a accusé la FIFA d’être guidée par l’appât du gain, la recherche du pouvoir et une proximité excessive avec le monde politique. Le député socialiste au Grand Conseil zurichois Nicolas Siegrist a participé à la manifestation, qui n’a toutefois rassemblé que quatre personnes.

À Muri, où se trouve le siège de l’Association suisse de football (ASF), la mobilisation a été un peu plus importante. Plus de 10’000 personnes ont signé la pétition «Stop au racisme dans le football suisse», lancée par l’ancienne footballeuse et actrice Jasmine Imboden. Cette pétition fait suite à un incident raciste survenu lors d’un match de première ligue. La joueuse, dont les racines sont kényanes et suisses, avait alors été la cible d’insultes racistes.

Texte traduit de l’allemand par Dorian Burkhalter