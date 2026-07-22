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Une pétition contre le racisme dans le football remise à l’ASF

Keystone-SDA

La pétition "stop au racisme dans le football suisse", lancée par la footballeuse helvétique Jasmine Imboden, a été remise mercredi à l'Association suisse de football (ASF) à Muri (BE). Elle est munie de 12'600 signatures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Devant le siège de l’ASF, la remise de la pétition était accompagnée d’un match symbolique de football entre les victimes de racisme et les auteurs, indiquent les pétitionnaires dans un communiqué.

La pétition fait suite à un incident survenu lors d’un match de 1ère ligue. La joueuse helvético-kényane Jasmine Imboden avait été victime d’insultes racistes.

La fédération a infligé une amende de 500 francs au club responsable, une mesure que la footballeuse juge insuffisante. Toute personne victime de racisme a droit à une protection et des sanctions plus claires doivent être prises à l’encontre des auteurs de ces actes, peut-on lire dans le communiqué.

Les différents incidents racistes survenus lors de la dernière Coupe du monde ont également renforcé les pétitionnaires dans leur démarche. Concrètement, la pétition demande des protocoles d’intervention clairs en cas d’actes racistes, des procédures transparentes, des sanctions conséquentes et des mesures de protection au sein des clubs.

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