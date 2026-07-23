Aujourd’hui en Suisse

Les procureurs requièrent une peine de prison à vie contre un ancien élu argovien accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement trois femmes, dont une mineure et son ex-épouse.

De nouvelles accusations ont émergé dans l’affaire visant un ancien politicien argovien. Une troisième victime s’est manifestée: selon l’acte d’accusation, l’ex-femme de l’homme aurait elle aussi été droguée, violée et filmée pendant de nombreuses années, dans une affaire qui rappelle celle de Gisèle Pelicot en France.

Nous le rapportions en début de semaine, un ancien politicien de l’UDC est accusé d’avoir agressé sexuellement sa compagne et la fille de celle-ci, abusant de cette dernière dès l’âge de 14 ans. Dans un témoignage publié lundi par le Tages-Anzeiger, la jeune femme déclarait ne pas avoir compris tout de suite qu’elle avait été droguée à plusieurs reprises, ajoutant: «Ce n’est que maintenant que j’apprends que j’aurais pu mourir plusieurs fois.»

De nouveaux documents judiciaires obtenus par SRF révèlent aujourd’hui que l’ex-épouse de l’accusé aurait également été victime. L’acte d’accusation lui reproche de l’avoir droguée au GHB ou au GBL avant de l’agresser plus de 140 fois entre 2008 et 2021. Il aurait également commandé à plusieurs reprises de grandes quantités de sédatifs et de somnifères sur Internet, notamment depuis le Cambodge.

Les enquêteurs ont saisi des centaines d’heures d’enregistrements vidéo montrant les faits évoqués.

L’affaire suscite d’autant plus l’attention qu’en août 2023, l’ancien élu avait soutenu une motion réclamant un durcissement des peines contre les pédophiles. Comme le révèle le Tages-Anzeiger, il critiquait alors le canton d’Argovie pour son manque de rigueur dans l’application des interdictions professionnelles visant les pédophiles condamnés.

Âgé de 57 ans, il est détenu depuis 2023 et fait face à des accusations comprenant notamment plusieurs tentatives de meurtre, des viols aggravés, des contraintes sexuelles aggravées et des actes sexuels sur mineur. Le ministère public requiert la prison à vie. L’accusé conteste la plupart des charges. La présomption d’innocence s’applique.