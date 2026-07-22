Un nouveau type d’ambassade
Chère lectrice, cher lecteur,
J’ai travaillé pendant un certain temps à l’ambassade de Suisse à Athènes. À l’époque, elle occupait trois étages d’un immeuble résidentiel, situé dans un quartier central mais néanmoins calme, à côté d’un monastère.
Début juin, mes anciennes collègues et mes anciens collègues (contrairement au personnel diplomatique et consulaire, les employés recrutés sur place ne sont pas soumis à la rotation) ont emménagé dans un nouveau bâtiment, encore plus central, dans le quartier historique de Plaka, au pied de l’Acropole.
La particularité de ce lieu ne tient toutefois pas à son emplacement, mais au fait qu’il abrite également, sous le même toit, l’École suisse d’archéologie en Grèce (ESAG) et la fondation culturelle Flux Laboratories. Il ne s’agit donc pas que d’un simple bâtiment administratif, comme me l’a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui précise que le lieu se veut «une maison suisse de la culture, de la recherche et de la diplomatie».
Il s’agit là d’une nouveauté dans le réseau diplomatique suisse. Certes, ce type de formule est parfois utilisé de manière temporaire, par exemple lors d’expositions universelles ou de Jeux olympiques. Il existe également des institutions comme le Palazzo Trevisan à Venise, qui sert de plateforme suisse pour la culture et la recherche. Mais celles-ci ne sont pas des ambassades.
Reste à savoir si le modèle de la «maison suisse» fera école dans d’autres pays. Au DFAE, l’idée semble en tout cas susciter de l’intérêt: exploiter les synergies entre diplomatie, science et culture correspond bien à l’orientation actuelle de la politique étrangère suisse, souligne le département. Et les opportunités ne devraient pas manquer, car avec plus de 170 représentations à l’étranger, la Suisse dispose d’un réseau diplomatique particulièrement dense et figure parmi les vingt premiers au monde.
Depuis mon ancien bureau, j’avais une belle vue sur le monastère. Les nouveaux locaux offrent-ils désormais réellement une vue sur l’Acropole? J’en regretterais presque d’être devenu journaliste…
Avez-vous vécu des expériences intéressantes dans une ambassade? Vous pouvez, comme toujours, m’écrire à l’adresse suivante: giannis.mavris@swissinfo.ch
Meilleures salutations,
Giannis Mavris
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