Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
À peine le Mondial terminé, le patron suisse de la FIFA, Gianni Infantino, parvient une nouvelle fois à semer le trouble dans l’univers du football. Avec le soutien du clan Trump, il a lancé l’idée d’une privatisation partielle de la Coupe du monde. Dans ce projet, le sport semble relégué au second plan: ce sont avant tout d’énormes intérêts financiers qui sont en jeu. Une perspective qui suscite une vive opposition, en particulier en Europe.
Mais commençons ce briefing par une note positive.
Bonne lecture!
Leur instinct protège certes les faons des prédateurs, mais pas des faucheuses. Des bénévoles misent désormais sur la technologie des drones pour sauver les jeunes animaux, et ils peuvent se prévaloir d’un record réjouissant.
Entre avril et juin 2026, 800 équipes ont sauvé 7590 faons d’une mort certaine ou de graves mutilations, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Selon l’association Sauvetage des faons Suisse, les bénévoles ont inspecté 73’000 hectares de terrain, une surface équivalant à la moitié du canton d’Argovie. Ce succès remarquable s’explique avant tout par la formation de nombreux pilotes de drones.
Le problème réside dans le réflexe de défense des faons: en cas de danger, ils ne prennent pas la fuite, mais se tapissent immobiles dans l’herbe. Un comportement qui les rend pratiquement invisibles pour les machines de fauche. Alors que les statistiques officielles font état d’environ 1500 animaux tués chaque année, les spécialistes estiment, selon SRF News, que le nombre réel est nettement plus élevé.
Paradoxalement, les conditions climatiques ont également joué un rôle favorable: le mois d’avril 2026, particulièrement sec, a permis une première fauche précoce, avant la naissance de nombreux faons. De ce fait, de nombreuses interventions n’ont pas été nécessaires en début de saison, ce qui a finalement contribué au bilan positif enregistré cet été.
Le football professionnel est-il en train de perdre son âme au profit des investisseurs? Le président suisse de la FIFA, Gianni Infantino, envisage de privatiser une partie de la Coupe du monde. Ce qui pourrait sembler être une simple opération commerciale est en réalité en train de provoquer un séisme politique qui pourrait diviser le football mondial, selon plusieurs experts et médias.
Gianni Infantino souhaite transférer une partie des droits liés à la Coupe du monde dans une société dont des investisseurs pourraient acquérir des parts. Selon 20 Minuten, une commercialisation radicale menace: afin de garantir des rendements financiers, les tournois pourraient à l’avenir être organisés plus fréquemment. L’âme du football n’est pas à vendre, avertit sèchement l’Union des associations européennes de football (UEFA). D’après des médias allemands, des sources internes de l’UEFA parlent même d’une véritable «bombe atomique» pour le monde du football.
Derrière ce projet se trouvent des investisseurs américains proches de l’entourage de Donald Trump. Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, le gendre du président américain, jouerait un rôle central dans ce dossier. Depuis longtemps déjà, ces discussions ne portent plus seulement sur le sport, mais sur des montants se chiffrant en millions, voire en milliards.
L’UEFA est indignée et envisage déjà un boycott de la Coupe du monde. L’Europe constitue le cœur sportif du football mondial; sans les meilleures sélections européennes, la compétition perdrait une grande partie de sa valeur pour les investisseurs, estime-t-on dans le milieu. Le quotidien populaire allemand Bild va même jusqu’à évoquer une possible sortie de l’UEFA de la FIFA. Rappelons que Gianni Infantino s’est déjà heurté à une forte opposition dans le passé avec son projet de Coupe du monde des clubs. Une chose est sûre: les affrontements promettent d’être animés, même loin des terrains.
Le conseiller d’État de la Lega et président du gouvernement tessinois Claudio Zali a annoncé mercredi sa démission. Cette annonce intervient après plusieurs jours de fortes pressions politiques.
Claudio Zali a communiqué sa décision dans un courrier adressé à Radio Ticino. Il y dénonce le «lynchage médiatique» dont il estime avoir été victime et rappelle l’importance du principe de la présomption d’innocence. L’élu de la Lega indique toutefois qu’il restera en poste jusqu’à la fin septembre, afin d’assurer le suivi de plusieurs dossiers et de transmettre ses responsabilités dans des conditions ordonnées, une décision qui continue de diviser l’opinion au Tessin.
La pression était devenue très forte à la suite de la diffusion d’un enregistrement dans lequel Claudio Zali aurait conseillé à une amie victime de harcèlement de «tabasser» une femme, en ajoutant l’avoir déjà fait lui-même. Il est aussi mis en cause pour avoir tenté d’influencer l’embauche d’une connaissance au sein de l’hôpital cantonal et pour être intervenu en faveur d’un adolescent de 14 ans placé en détention, une affaire qui a entraîné l’ouverture d’une enquête et son retrait de la tête du Département de la justice et de la police.
Lors d’une conférence de presse organisée après l’annonce de cette démission, le gouvernement tessinois a reconnu traverser une période délicate. Nouvelle présidente du Conseil d’État, Marina Carobbio Guscetti a évoqué «un moment difficile pour les institutions», tout en appelant à rétablir la confiance du public.
Texte adapté de l’allemand/op
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