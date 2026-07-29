Aujourd’hui en Suisse

Le football professionnel est-il en train de perdre son âme au profit des investisseurs? Le président suisse de la FIFA, Gianni Infantino, envisage de privatiser une partie de la Coupe du monde. Ce qui pourrait sembler être une simple opération commerciale est en réalité en train de provoquer un séisme politique qui pourrait diviser le football mondial, selon plusieurs experts et médias.

Gianni Infantino souhaite transférer une partie des droits liés à la Coupe du monde dans une société dont des investisseurs pourraient acquérir des parts. Selon 20 Minuten, une commercialisation radicale menace: afin de garantir des rendements financiers, les tournois pourraient à l’avenir être organisés plus fréquemment. L’âme du football n’est pas à vendre, avertit sèchement l’Union des associations européennes de football (UEFA). D’après des médias allemands, des sources internes de l’UEFA parlent même d’une véritable «bombe atomique» pour le monde du football.

Derrière ce projet se trouvent des investisseurs américains proches de l’entourage de Donald Trump. Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, le gendre du président américain, jouerait un rôle central dans ce dossier. Depuis longtemps déjà, ces discussions ne portent plus seulement sur le sport, mais sur des montants se chiffrant en millions, voire en milliards.

L’UEFA est indignée et envisage déjà un boycott de la Coupe du monde. L’Europe constitue le cœur sportif du football mondial; sans les meilleures sélections européennes, la compétition perdrait une grande partie de sa valeur pour les investisseurs, estime-t-on dans le milieu. Le quotidien populaire allemand Bild va même jusqu’à évoquer une possible sortie de l’UEFA de la FIFA. Rappelons que Gianni Infantino s’est déjà heurté à une forte opposition dans le passé avec son projet de Coupe du monde des clubs. Une chose est sûre: les affrontements promettent d’être animés, même loin des terrains.